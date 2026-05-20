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“No tengo nada que ocultar”: Nadia del Río responde a Contraloría

Nadia del Río cuestionó la publicación de las medidas precautorias ordenadas por la Contraloría.
Nadia del Río cuestionó la publicación de las medidas precautorias ordenadas por la Contraloría. Redes Sociales
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 20/05/2026 09:26
Nadia del Río publicó un comunicado en el que rechaza las versiones sobre su caso patrimonial, asegura que está dispuesta a colaborar con cualquier investigación y denuncia falta de debido proceso en las actuaciones divulgadas

La exdirectora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia, Nadia del Río Fernández, rompió la noche del martes el silencio y cuestionó públicamente la publicación de las medidas cautelares ordenadas por la Contraloría General de la República en su contra.

A través de un comunicado divulgado en sus redes sociales, Del Río aseguró que la información difundida “no parece una nota periodística equilibrada, sino una pieza construida desde una sola fuente, tendenciosa, con apariencia de vocería institucional de la Contraloría General de la República”.

La exfuncionaria afirmó que no recibió llamadas previas ni oportunidad de réplica antes de la publicación de las medidas cautelares dictadas mediante la Resolución N.° 1237-2026-LEG/UA del 14 de mayo de 2026.

“Las redes sociales no sustituyen las notificaciones legales, ni pueden convertirse en mecanismo de presión, linchamiento público o condena anticipada”, señaló.

Del Río también sostuvo que, hasta la fecha, no ha sido notificada formalmente de ningún proceso abierto en su contra y que toda la información la conoció “por redes sociales y medios”.

Según explicó, desde octubre de 2025 solicitó formalmente información a la Contraloría e incluso interpuso una acción de hábeas data para conocer si existía alguna actuación administrativa relacionada con su patrimonio.

La exfuncionaria reveló además que tuvo conocimiento de que la Contraloría remitió al Registro Público medidas cautelares sobre un apartamento de su propiedad adquirido en 2005 y que actualmente mantiene una hipoteca vigente con una entidad bancaria local.

De acuerdo con su versión, la inscripción registral de esa medida fue suspendida “por defecto”, con fundamento en el artículo 1795 del Código Civil, relacionado con el principio de legalidad registral.

Comunicado publicado por Nadia del Río Fernández tras la divulgación de medidas precautorias ordenadas mediante la Resolución N.° 1237-2026-LEG/UA de la Contraloría General de la República.
Comunicado publicado por Nadia del Río Fernández tras la divulgación de medidas precautorias ordenadas mediante la Resolución N.° 1237-2026-LEG/UA de la Contraloría General de la República. Redes Sociales

“No tengo nada que ocultar ni me he ocultado en lo absoluto. Como mujer profesional, estoy dispuesta a comparecer ante cualquier autoridad competente”, expresó.

En el mismo comunicado, Del Río denunció lo que calificó como una “campaña sistemática de persecución mediática impulsada mediante filtraciones selectivas”.

La exdirectora también publicó una certificación emitida por el Tribunal de Cuentas el 19 de mayo de 2026. El documento, firmado por el secretario general encargado del Tribunal de Cuentas, Gustavo Bonilla Arango, señala que, “según se desprende de nuestra base de datos”, Nadia Y. del Río “no ha sido procesada patrimonialmente ante este Tribunal de Cuentas”.

Nadia del Río Fernández difundió un comunicado en el que cuestiona las medidas cautelares divulgadas por la Contraloría y denuncia una supuesta “campaña sistemática de persecución mediática”.
Nadia del Río Fernández difundió un comunicado en el que cuestiona las medidas cautelares divulgadas por la Contraloría y denuncia una supuesta “campaña sistemática de persecución mediática”. Redes Sociales

La aclaración ocurre luego de que la Contraloría General ordenara medidas precautorias por presuntas inconsistencias patrimoniales detectadas durante una auditoría forense.

Según la Resolución N.° 1237-2026-LEG/UA del 14 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense detectó diferencias entre los recursos provenientes de fuentes conocidas y los movimientos monetarios utilizados por la exfuncionaria.

La auditoría identificó una diferencia de $576,768.86 entre ingresos justificados y recursos utilizados.

La resolución ordenó medidas precautorias sobre bienes inmuebles, cuentas bancarias, vehículos y posibles créditos contra el Estado, como parte de un proceso administrativo destinado a proteger eventuales reclamaciones patrimoniales.

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