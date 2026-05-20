“No tengo nada que ocultar”: Nadia del Río responde a Contraloría

La exdirectora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia, Nadia del Río Fernández, rompió la noche del martes el silencio y cuestionó públicamente la publicación de las medidas cautelares ordenadas por la Contraloría General de la República en su contra.

A través de un comunicado divulgado en sus redes sociales, Del Río aseguró que la información difundida “no parece una nota periodística equilibrada, sino una pieza construida desde una sola fuente, tendenciosa, con apariencia de vocería institucional de la Contraloría General de la República”.

La exfuncionaria afirmó que no recibió llamadas previas ni oportunidad de réplica antes de la publicación de las medidas cautelares dictadas mediante la Resolución N.° 1237-2026-LEG/UA del 14 de mayo de 2026.

“Las redes sociales no sustituyen las notificaciones legales, ni pueden convertirse en mecanismo de presión, linchamiento público o condena anticipada”, señaló.

Del Río también sostuvo que, hasta la fecha, no ha sido notificada formalmente de ningún proceso abierto en su contra y que toda la información la conoció “por redes sociales y medios”.

Según explicó, desde octubre de 2025 solicitó formalmente información a la Contraloría e incluso interpuso una acción de hábeas data para conocer si existía alguna actuación administrativa relacionada con su patrimonio.

La exfuncionaria reveló además que tuvo conocimiento de que la Contraloría remitió al Registro Público medidas cautelares sobre un apartamento de su propiedad adquirido en 2005 y que actualmente mantiene una hipoteca vigente con una entidad bancaria local.

De acuerdo con su versión, la inscripción registral de esa medida fue suspendida “por defecto”, con fundamento en el artículo 1795 del Código Civil, relacionado con el principio de legalidad registral.