“No tengo nada que ocultar”: Nadia del Río responde a Contraloría

La aclaración ocurre luego de que la Contraloría General ordenara medidas precautorias por presuntas inconsistencias patrimoniales detectadas durante una auditoría forense.Según la Resolución N.° 1237-2026-LEG/UA del 14 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense detectó diferencias entre los recursos provenientes de fuentes conocidas y los movimientos monetarios utilizados por la exfuncionaria.La auditoría identificó una diferencia de $576,768.86 entre ingresos justificados y recursos utilizados.La resolución ordenó medidas precautorias sobre bienes inmuebles, cuentas bancarias, vehículos y posibles créditos contra el Estado, como parte de un proceso administrativo destinado a proteger eventuales reclamaciones patrimoniales.