Montalvo sobre televisores para ver el Mundial en cárceles: ‘Necesitamos resolver agua y seguridad’

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, respondió este miércoles 20 de mayo a las declaraciones de la defensora del Pueblo, Ángela Russo, sobre la solicitud de televisores para privados de libertad y también reaccionó al ofrecimiento del expresidente Ricardo Martinelli donar los equipos a los centros penitenciarios.

Durante una entrevista en Radio Panamá, Montalvo aseguró que actualmente el sistema penitenciario enfrenta problemas “mucho más urgentes” relacionados con sanidad, seguridad, agua potable y traslado médico de los reclusos.

“Mis preocupaciones ahorita mismo son saber que yo cuento con el vehículo para cuando tenga una urgencia de poder llevar a un privado de libertad a que se vaya a un hospital. Poder solucionar el problema de agua que tengo dentro de la mayoría de los centros penitenciarios”, expresó.

Las declaraciones surgen luego de que la defensora del Pueblo planteara que los privados de libertad pudieran tener acceso a televisores para observar eventos como el Mundial de Fútbol, lo que abrió un debate público sobre las prioridades dentro del sistema carcelario panameño.

No obstante, Montalvo sostuvo que los centros penitenciarios ya cuentan con áreas comunes donde existen televisores públicos y aseguró que el enfoque del Ministerio de Gobierno está dirigido a fortalecer los programas de resocialización y seguridad.

“Pero yo tengo biblioteca. ¿Por qué no hablamos mejor en Donarme libros buenos que ellos puedan leer?. Yo estoy trabajando en la conducta de ellos”, manifestó.

La ministra también reveló que actualmente las visitas en algunos centros penitenciarios continúan suspendidas tras recientes incidentes de seguridad y la presencia de armas dentro de las cárceles.

“Yo no voy a exponer a ningún familiar de ningún privado de libertad suficiente con los funcionarios que yo tengo trabajando todos los días allí hasta que ellos no entreguen lo que saben que tienen que entregar, que son cualquier tipo de arma que esté esperando ahí adentro”, dijo.

Sobre el ofrecimiento realizado por Martinelli de donar televisores, Montalvo indicó que existen otras necesidades prioritarias para el sistema penitenciario.

Asimismo, reconoció que el sistema penitenciario enfrenta desafíos históricos de hacinamiento y corrupción, incluyendo el ingreso de objetos prohibidos mediante drones y la participación de funcionarios en irregularidades dentro de los centros.

“Yo necesito muchísimas otras cosas para el sistema. En vez de un televisor, nos pueden ayudar para ver temas para la recolección de agua, incluso las carretillas de los muchachos”, aseguró.

La ministra insistió en que el objetivo principal es garantizar la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad, pero advirtió que también debe existir disciplina y cumplimiento de las normas dentro de los penales.