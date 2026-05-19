Reclusos en alerta por falta de televisores para ver el Mundial; Defensoría del Pueblo interviene

La Defensoría del Pueblo destacó este martes 19 de mayo que enviará una nota formal a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, luego de recibir quejas de personas privadas de libertad por la falta de televisores en algunos pabellones de centros penitenciarios, situación que les impediría seguir el próximo Mundial de Fútbol.

La información fue dada a conocer por la defensora del Pueblo, Angela Russo, quien señaló que existe preocupación entre los reclusos tras recientes traslados de pabellones y cambios internos que habrían dejado áreas sin acceso a televisores.

“Están aprensivos porque va a venir el Mundial y no lo van a poder ver”, expresó Russo a los periodistas, al considerar que se trata de una situación que podría resolverse fácilmente.

Según explicó, aunque algunas personas consideran que se trata de un tema menor, el acceso a la recreación forma parte de los derechos que mantienen las personas privadas de libertad.

Russo sostuvo que el hecho de cumplir una condena no elimina otros derechos fundamentales, independientemente del delito cometido por la persona.

“Sea el delito que haya cometido una persona, sigue teniendo todos los demás derechos, salvo la libertad”, afirmó.

Durante sus declaraciones Russo también se le consultó si considera que ver el Mundial puede interpretarse como un derecho humano, a lo que respondió afirmativamente, argumentando que la recreación es importante para todas las personas y en todas las etapas de la vida.

La funcionaria confirmó que remitirá una nota oficial a la ministra de Gobierno para plantear la inquietud y buscar una solución.

“Por supuesto que se la voy a mandar”, aseguró.