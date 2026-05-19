Panamá y Costa Rica: el choque técnico que paraliza el agro

Al respecto, las autoridades panameñas señalaron que estas plantas procesadoras, que operan activamente en mercados internacionales como China y Japón, continúan sin soluciones concretas a pesar de las gestiones técnicas y diplomáticas realizadas para reactivar los flujos de exportación hacia Costa Rica.Panamá, por su parte, mantiene la inhabilitación de <b>16 plantas procesadoras costarricenses</b> por la no renovación de aprobaciones sanitarias. Las autoridades panameñas argumentaron que las instituciones de Costa Rica no entregaron la documentación técnica requerida a tiempo, o que las inspecciones realizadas desde 2014 revelaron incumplimientos que fueron manejados con prórrogas y extensiones que vencieron el <b>30 de junio de 2020</b>.Panamá elevó este conflicto al <b>Órgano de Apelación de la OMC el 24 de enero de 2025</b>, tras alegar que el informe inicial contiene interpretaciones jurídicas incorrectas que limitan su soberanía regulatoria. El Estado insiste en que tiene la obligación de proteger la salud pública y la sanidad animal y vegetal con base en su propia normativa nacional, por lo que rechazó la imposición de condiciones que vulneren su seguridad alimentaria.Con el proceso de apelación suspendido por la falta de jueces en la OMC, la disputa de los laboratorios permanece en un limbo legal donde cada país se atrinchera en sus propios estándares técnicos.