Unachi descontaba las pensiones alimenticias y no las remitía a los beneficiarios

La Asociación de Profesores de la Universidad Autónoma de Chiriquí (APUNACHI) denunció que la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) estaría realizando descuentos en los salarios de docentes y funcionarios sin transferir posteriormente esos fondos a las entidades correspondientes.

El comunicado fue firmado por el presidente de APUNACHI, Félix Estrada Kapell, y la secretaria general, Siomy Wong Araúz.

La denuncia fue hecha mediante un comunicado, en el que el gremio declaró un “estado de alerta máxima” ante la crisis presupuestaria y administrativa que, según afirman, enfrenta la institución bajo la administración de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas.

De acuerdo con APUNACHI, las deducciones relacionadas con préstamos, compromisos financieros y pensiones alimenticias sí aparecen reflejadas en los pagos de los trabajadores, pero presuntamente no están siendo remitidas a bancos, acreedores y juzgados.

El gremio calificó la situación como “grave e inaceptable” y advirtió que esta práctica estaría generando severas consecuencias para docentes y administrativos.

Entre las afectaciones señaladas destacan daños al historial crediticio, acumulación de intereses moratorios, recargos financieros y posibles procesos judiciales por incumplimientos en pagos de pensiones alimenticias.

“El salario y sus deducciones son sagrados y deben manejarse con absoluta transparencia y responsabilidad legal”, expresó APUNACHI en el comunicado emitido desde la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí.

La organización responsabilizó a la administración universitaria por una supuesta “incapacidad de gestión” y por la crisis financiera que atraviesa la casa de estudios superiores.

Como parte de sus exigencias, APUNACHI solicitó a la rectora Etelvina Medianero y al equipo financiero de la universidad presentar un informe detallado sobre el destino de los fondos descontados a los trabajadores.

Asimismo, pidió la cancelación inmediata de las deudas pendientes con entidades acreedoras y juzgados.

El gremio también advirtió que se reserva el derecho de iniciar acciones legales, administrativas y medidas de protesta para defender los derechos laborales y económicos de los trabajadores universitarios.