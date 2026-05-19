Unachi descontaba las pensiones alimenticias y no las remitía a los beneficiarios

<b>La Asociación de Profesores de la Universidad Autónoma de Chiriquí (APUNACHI)</b> denunció que la <a href="/tag/-/meta/unachi-universidad-autonoma-de-chiriqui">Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi</a><a href="/tag/-/meta/unachi-universidad-autonoma-de-chiriqui">)</a> estaría realizando descuentos en los salarios de docentes y funcionarios sin transferir posteriormente esos fondos a las entidades correspondientes.El comunicado fue firmado por el presidente de APUNACHI, Félix Estrada Kapell, y la secretaria general, Siomy Wong Araúz.La denuncia fue hecha mediante un comunicado, en el que el gremio declaró un <b>'estado de alerta máxima'</b> ante la crisis presupuestaria y administrativa que, según afirman, enfrenta la institución bajo la administración de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas.De acuerdo con APUNACHI, las deducciones relacionadas con préstamos, compromisos financieros y pensiones alimenticias sí aparecen reflejadas en los pagos de los trabajadores, pero presuntamente no están siendo remitidas a bancos, acreedores y juzgados.El gremio calificó la situación como 'grave e inaceptable' y advirtió que esta práctica estaría generando severas consecuencias para docentes y administrativos.Entre las afectaciones señaladas destacan daños al historial crediticio, acumulación de intereses moratorios, recargos financieros y posibles procesos judiciales por incumplimientos en pagos de pensiones alimenticias.'El salario y sus deducciones son sagrados y deben manejarse con absoluta transparencia y responsabilidad legal', expresó APUNACHI en el comunicado emitido desde la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí.La organización responsabilizó a la administración universitaria por una supuesta 'incapacidad de gestión' y por la crisis financiera que atraviesa la casa de estudios superiores.Como parte de sus exigencias, APUNACHI solicitó a la rectora Etelvina Medianero y al equipo financiero de la universidad presentar un informe detallado sobre el destino de los fondos descontados a los trabajadores.Asimismo, pidió la cancelación inmediata de las deudas pendientes con entidades acreedoras y juzgados.El gremio también advirtió que se reserva el derecho de iniciar acciones legales, administrativas y medidas de protesta para defender los derechos laborales y económicos de los trabajadores universitarios.