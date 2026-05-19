Contraloría y Tribunal de Cuentas ordenan secuestros a exfuncionarios por más de $18 millones

En los expedientes de la Contraloría aparece de forma recurrente la Resolución N.° 3126-2025-LEG/PJ, aprobada en septiembre de 2025, que regula las medidas precautorias para proteger los intereses públicos.Ese reglamento faculta a la institución a congelar bienes, suspender pagos, intervenir cuentas y ordenar secuestros patrimoniales preventivos cuando existan irregularidades graves relacionadas con fondos públicos.En paralelo, el Tribunal de Cuentas utiliza las facultades previstas en la Ley 67 de 2008 para evitar que los efectos de un eventual proceso patrimonial resulten 'ilusorios'.Las medidas cautelares no constituyen condenas definitivas ni equivalen automáticamente a responsabilidad penal. Su objetivo es preservar activos y bienes mientras avanzan investigaciones administrativas y procesos de cuentas.Sin embargo, los expedientes muestran el alcance cada vez más amplio de estas herramientas estatales.Las cautelaciones abarcan propiedades, cuentas corrientes y de ahorro, depósitos a plazo fijo, cajillas de seguridad, vehículos, aeronaves, créditos contra el Estado y otros derechos registrables.En algunos casos, las resoluciones ordenan al Registro Público abstenerse de inscribir cualquier operación posterior a la comunicación de secuestro.Hasta el cierre de esta edición, no constaban públicamente reacciones de las personas mencionadas en los expedientes revisados.