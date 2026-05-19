Ampliación de Vía España arrancaría en 60 días, anuncia el ministro Andrade

La ampliación de importantes vías de Panamá comienza a tomar forma con nuevos avances revelados por el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, quien dio a conocer detalles sobre el estado de varios proyectos viales que buscan aliviar el tráfico y mejorar la movilidad en distintos puntos del país.

Entre los proyectos más esperados figuran la ampliación de la Vía España, que actualmente se encuentra en fase de estudio de impacto ambiental, y las futuras mejoras a la vía Centenario, donde se contempla la incorporación de carriles rápidos con sistema de peaje.

Las declaraciones fueron dadas durante una entrevista en Telemetro Reporta en la que el titular del MOP explicó los avances y cronogramas de ejecución de estas obras.

José Luis Andrade: Vía España está en etapa de estudio ambiental

Según explicó el ministro José Luis Andrade, el proyecto de ampliación de la Vía España avanza actualmente en una etapa clave: el estudio de impacto ambiental.

El funcionario indicó que el contrato se encuentra además en trámite ante la Contraloría General, mientras se desarrollan las gestiones técnicas y administrativas necesarias para su ejecución.

“Yo estimo que en 60 días nosotros debemos estar iniciando ese proyecto”, señaló Andrade.

La construcción tendría una duración aproximada de dos años, período durante el cual también se mantienen conversaciones con comerciantes y usuarios del sector para explicar los cambios que generará la obra.

El ministro señaló que existe comunicación permanente con residentes y propietarios de negocios debido a posibles reubicaciones y ajustes que podrían surgir durante el desarrollo de los trabajos.

Ampliación de la vía Centenario incluirá nuevos carriles rápidos

Otro de los proyectos anunciados por el ministro corresponde a la ampliación de la vía Centenario y la autopista Arraiján–La Chorrera.

De acuerdo con Andrade, la licitación podría abrirse durante el mes de junio y contempla importantes cambios en la capacidad vial:

La vía Centenario pasaría de cuatro a seis carriles.La autopista Arraiján–La Chorrera aumentaría de seis a ocho carriles.

Una de las novedades es que los carriles adicionales funcionarían como carriles rápidos, similares a sistemas implementados en otros países.

¿Habrá peajes en Centenario?

Andrade explicó que los nuevos carriles rápidos de la vía Centenario y la autopista Arraiján–La Chorrera operarían mediante un sistema de peaje, permitiendo que los conductores tengan la opción de pagar por un trayecto más rápido.

Sin embargo, aclaró que las tarifas aún permanecen en análisis y normalmente este tipo de información se anuncia meses antes de que los proyectos entren en funcionamiento.

Obras incluirán mantenimiento por hasta 20 años

Otro aspecto destacado por el ministro es que estos proyectos incluirían contratos de mantenimiento a largo plazo.

En el caso de la vía Centenario se contempla un esquema de aproximadamente 20 años de mantenimiento, que abarcaría:

- Reparación de pavimento

- Limpieza y control de maleza

- Señalización

- Conservación de estructuras

- Mantenimiento integral de la vía

Según Andrade, la meta es mantener las carreteras en condiciones similares a una vía recién entregada.

Una inversión enfocada en reducir el tráfico

Las ampliaciones forman parte de un plan vial más amplio que también incluye proyectos como el Cuarto Puente sobre el Canal, nuevas conexiones hacia Panamá Oeste y mejoras en carreteras hacia el interior del país.