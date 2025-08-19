APP impulsarán inversión de $1.8 millones por kilómetro en la ampliación del Centenario y Arraiján–La Chorrera

El <b>ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade</b>, informó en entrevista con <b>Telemetro Reporta</b> que la <b>ampliación del puente Centenario a seis carriles</b> y la <b>autopista Arraiján–La Chorrera a ocho carriles</b> contará con una inversión aproximada de <b>$1.8 millones por kilómetro</b>, financiada mediante <b>alianzas público-privadas (APP)</b>.Los proyectos, que arrancarán en 2027, incluyen además <b>15 años de mantenimiento garantizado</b>, asegurando que las vías se mantengan en condiciones óptimas durante su vida útil.Andrade explicó que bajo el esquema <b>APP</b> el contratista asume el financiamiento inicial de la construcción, mientras que el Estado paga a largo plazo durante la fase de mantenimiento.<i>'</i>Es un modelo moderno que se aplica en todo el mundo. El contratista invierte en la construcción y el Estado paga después, garantizando un servicio vial de calidad', indicó.La ampliación de estas infraestructuras se enmarca en un plan integral de movilidad que incluye la <b>rehabilitación de la Vía Panamericana</b> y variantes como la de <b>Loma Campana</b>, que tendrá un <b>viaducto y peaje</b>.El cronograma prevé que los trabajos se desarrollen entre 2027 y 2029, con un presupuesto considerado competitivo frente a proyectos anteriores que costaron hasta diez veces más por kilómetro.