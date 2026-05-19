Estas son las 5 noticias que debes saber hoy | 19 de mayo

Defensoría inspecciona hospitales de la CSS en Panamá y Chiriquí

La Defensoría del Pueblo realizó inspecciones en hospitales de la Caja de Seguro Social (CSS) en Panamá y Chiriquí para verificar las condiciones de atención y los servicios que reciben los pacientes. Las visitas buscan identificar posibles deficiencias y garantizar el respeto al derecho a la salud dentro de los centros médicos.

“¡No murieron, los mataron!”: protestas estallan en Venezuela tras caso de Carmen Navas

Decenas de estudiantes y activistas salieron a las calles de Caracas luego de la muerte de Carmen Navas, la madre que pasó meses buscando a su hijo Víctor Hugo Quero, fallecido bajo custodia estatal. Los manifestantes exigieron justicia mientras se registraron momentos de tensión con las autoridades. Según Foro Penal, más de 400 presos políticos permanecen detenidos en Venezuela.

Lotería Fiscal Regional realiza su primer sorteo en Panamá

El primer sorteo regional de la Lotería Fiscal tendrá su primer sorteo regional hoy 19 de mayo con premios que suman B/.110 mil por región. La iniciativa busca incentivar a los ciudadanos a solicitar facturas y fortalecer la cultura tributaria mediante premios de B/.1,000, B/.5,000 y B/.10,000.

Julio Iglesias llevará su caso a tribunales tras polémica con Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias anunció acciones legales contra Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España, tras considerar que algunas declaraciones afectaron su imagen y reputación. El caso ahora podría avanzar hasta el Tribunal Supremo español.

Ministerio de la Mujer condena femicidio de fiscal y pide denunciar violencia doméstica

El Ministerio de la Mujer condenó el femicidio de una fiscal y reiteró el llamado a denunciar situaciones de violencia doméstica antes de que escalen a hechos fatales. Las autoridades insistieron en la importancia de utilizar los mecanismos de protección y apoyo disponibles para víctimas en riesgo.