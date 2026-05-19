Delitos a 10 mil pies de altura: De insultos raciales a agresiones

Los vuelos comerciales no solo han sido escenario de turbulencias aéreas, sino también de incidentes protagonizados por pasajeros que han cometido faltas y delitos en pleno trayecto. Algunos casos han causado indignación y hasta obligaron a intervenir a las autoridades al aterrizar.

Pareja fue detenida en Argentina tras incidente ocurrido en pleno vuelo

Una pareja fue detenida en Argentina tras arribar al aeropuerto de Rosario en un vuelo procedente de Panamá, luego de ser denunciada por la jefa de cabina por presuntamente mantener relaciones sexuales durante el trayecto.

Según fuentes aeroportuarias, varios pasajeros alertaron a la tripulación al observar que ambos se encontraban semidesnudos en sus asientos cuando la aeronave se aproximaba a su destino.

Al aterrizar, el hombre de 54 años y la mujer de 59 fueron demorados por las autoridades y trasladados para las diligencias correspondientes, que incluyeron la toma de fotografías y el registro de sus datos personales.

Chileno detenido por conducta inapropiada en vuelo de LATAM

Un ciudadano chileno fue detenido tras protagonizar un altercado a bordo de un vuelo comercial, en el que habría faltado el respeto a miembros de la tripulación y emitido insultos de carácter racista y homofóbico. El hecho obligó a activar los protocolos de seguridad antes del aterrizaje.

Según informó la aerolínea LATAM, el incidente ocurrió el pasado 10 de mayo en el vuelo LA8070, que cubría la ruta São Paulo–Fráncfort, en Brasil, cuando el pasajero incurrió en conductas inapropiadas durante el trayecto.

Pasajero es detenido tras morder a un auxiliar de vuelo en pleno trayecto

Un pasajero neozelandés fue detenido en Tahití tras ser acusado de morder a un auxiliar de vuelo durante un trayecto entre Australia y Estados Unidos, en un episodio de agresividad que generó tensión a bordo.

El hecho obligó a la intervención de la tripulación y derivó en la detención del pasajero al aterrizar, según informó la aerolínea Qantas, que además decidió vetarlo de por vida de sus servicios.

La compañía señaló que el incidente ocurrió durante el vuelo y provocó alteraciones en la operación, en medio de un comportamiento violento por parte del pasajero.

Las aerolíneas mantienen estrictas normas de comportamiento a bordo y advierten que cualquier conducta que ponga en riesgo la seguridad del vuelo puede derivar en sanciones, arrestos y prohibiciones para volver a viajar.