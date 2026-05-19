‘¡No murieron, los mataron!’: estallan protestas en Venezuela tras la muerte de Carmen Navas

La muerte de un preso político y el fallecimiento de su madre apenas días después de conocer la verdad han provocado una nueva ola de indignación en Venezuela.

Decenas de estudiantes universitarios y activistas salieron a las calles de Caracas para exigir justicia por el caso de Víctor Hugo Quero y Carmen Navas, una historia que hoy conmueve al país y vuelve a poner la atención internacional sobre las denuncias por presos políticos y derechos humanos.

Las manifestaciones comenzaron con consignas, pancartas y una imagen que se convirtió en símbolo de la protesta: la fotografía de Carmen Navas levantada por estudiantes mientras repetían una frase que se escuchó en distintos puntos de la capital venezolana: “¡No murieron, los mataron!” y “¡Justicia para Carmen!”.

¿Qué ocurrió con Víctor Hugo Quero?

Víctor Hugo Quero, de 51 años, fue detenido a comienzos de enero de 2025 bajo acusaciones relacionadas con terrorismo y otros cargos considerados por organizaciones y familiares como de motivación política. Tras su arresto, su familia denunció que permaneció incomunicado durante meses sin información clara sobre su situación.

Según la información oficial divulgada posteriormente por autoridades penitenciarias, Quero murió el 24 de julio de 2025 tras complicaciones médicas derivadas de problemas de salud que incluyeron una enfermedad gastrointestinal y una insuficiencia respiratoria.

Sin embargo, la noticia no fue comunicada a sus familiares sino varios meses después, generando fuertes cuestionamientos y críticas de organizaciones civiles.

La historia que conmocionó a Venezuela: una madre buscando a su hijo durante 16 meses

La tragedia se hizo aún más impactante por la historia de Carmen Navas, una madre de 82 años que durante aproximadamente 16 meses recorrió prisiones, tribunales e instituciones estatales intentando conocer el paradero de su hijo.

Durante ese tiempo recibió respuestas contradictorias y continuó buscando información mientras denunciaba públicamente el caso. Tras enterarse finalmente de la muerte de Víctor Hugo Quero, Carmen falleció apenas diez días después. Su caso terminó convirtiéndose en un símbolo para familiares de detenidos y defensores de derechos humanos.

Las protestas terminaron con tensión y enfrentamientos

Las movilizaciones estudiantiles comenzaron en sectores universitarios y se extendieron hacia importantes vías de Caracas. La situación escaló cuando fuerzas de seguridad intervinieron para dispersar a los manifestantes y se registraron momentos de tensión y enfrentamientos.

El caso también volvió a abrir el debate sobre las personas encarceladas por razones políticas en Venezuela.

La organización Foro Penal sostiene que actualmente más de 400 presos políticos permanecen detenidos en el país.