Julio Iglesias irá a los tribunales: ¿qué pasó con una de las mujeres más poderosas de España?

El cantante español Julio Iglesias vuelve a estar en el centro de la atención internacional, pero esta vez no por su música.

El artista anunció acciones legales contra Yolanda Díaz, una de las figuras políticas más poderosas del Gobierno español, en un caso que ha generado preguntas dentro y fuera de España: ¿quién es ella y por qué ambos terminaron enfrentados?

Julio Iglesias presentará una querella por presuntas injurias y calumnias después de que fracasara un intento de conciliación entre ambas partes.

El cantante sostiene que ciertas declaraciones públicas hechas por Díaz afectaron su honor y reputación.

¿Quién es Yolanda Díaz?

Para quienes siguen la política española desde el extranjero, Yolanda Díaz es actualmente la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo, además de ser una de las dirigentes políticas más influyentes del país y líder del espacio político progresista Sumar.

Debido a su cargo dentro del Ejecutivo español, tiene condición de aforada, lo que significa que determinados procesos judiciales deben tramitarse ante instancias superiores.

¿Por qué Julio Iglesias decidió demandarla?

La disputa comenzó después de que Díaz realizara comentarios públicos relacionados con denuncias presentadas contra el cantante por presuntos abusos sexuales y situaciones de explotación laboral señaladas por antiguas trabajadoras.

Según la defensa de Iglesias, esas declaraciones proyectaron una imagen de culpabilidad y vulneraron su presunción de inocencia. Los abogados del artista habían solicitado una rectificación pública, pero el intento de acuerdo no prosperó.

La pregunta que muchos hacen: ¿Julio Iglesias fue condenado?

Hasta ahora, Julio Iglesias no ha sido condenado por esos señalamientos. La Fiscalía española archivó la investigación abierta al considerar que los hechos denunciados supuestamente ocurrieron fuera de la jurisdicción española y no podían ser investigados por ese tribunal.

¿Qué puede pasar ahora?

Tras el fracaso del acto de conciliación, el siguiente paso sería una querella formal ante el Tribunal Supremo español, el máximo órgano judicial del país para este tipo de procedimientos relacionados con altos funcionarios del Gobierno.