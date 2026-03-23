Escalada diplomática: Israel cuestiona a Pedro Sánchez por aparición en video de Irán

El Ministerio de Exteriores de Israel lanzó este lunes duras críticas contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, tras la difusión de un video atribuido al aparato propagandístico de Irán en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente.

A través de un mensaje publicado en la red social X, la cancillería israelí acusó directamente al mandatario español de ser utilizado simbólicamente por el régimen iraní en su narrativa contra Israel.

“Pedro Sánchez -El régimen de los mulás de Irán te lo agradece poniendo tus palabras en los misiles que dispara contra civiles en Israel y el mundo árabe. ¿Qué se siente al saber que tu rostro y tus palabras aparecen en esos misiles? Tenga en cuenta que Europa, incluida España, está al alcance de estos misiles”, señala el comunicado.

Video desata polémica internacional

La controversia surge a raíz de un video difundido por canales vinculados a la Guardia Revolucionaria de Irán, en el que se observa un misil al que supuestamente se le coloca una pegatina con la imagen de Pedro Sánchez y un mensaje en español.

En el material audiovisual aparece la frase:“Esta guerra, no solo es ilegal sino también inhumana, gracias primer ministro”.

El contenido ha sido interpretado por autoridades israelíes como un intento de instrumentalizar declaraciones del líder español en el contexto del conflicto.

Escalada de tensiones políticas

Las declaraciones del Gobierno israelí reflejan un nuevo episodio de tensión diplomática entre Israel y España, en medio de posturas divergentes sobre la situación en la región.

Hasta el momento, el Gobierno español no ha emitido una respuesta oficial sobre estas acusaciones ni sobre el uso de la imagen del presidente en el material difundido.