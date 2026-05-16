De guerrillero a mártir: así murió Victoriano Lorenzo

Instantes antes de enfrentar al pelotón de fusilamiento, Victoriano Lorenzo solicitó dirigirse por última vez a los presentes y sus palabras quedaron grabadas en la memoria histórica: 'Señores, oíd una palabra pública. Ya sabéis de quién es la palabra. Victoriano Lorenzo muere... a todos los perdono... Yo muero como murió Jesucristo'.Su discurso final apeló a la unidad y al perdón, lo que reforzó la imagen de mártir que rápidamente comenzó a construirse alrededor de su figura.Tras el fusilamiento, las autoridades se negaron a entregar su cuerpo a familiares y amigos. Ese gesto, lejos de apagar el impacto del hecho, lo amplificó. La ejecución comenzaba a transformarse en símbolo.