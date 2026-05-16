Congreso Anfictiónico convertirá a Panamá en epicentro regional

El bicentenario del Congreso Anfictiónico se perfila como un acontecimiento histórico acompañado de reuniones al más alto nivel entre los Estados, talleres sobre el multilateralismo y sobre todo un espacio de lujo para estrechar lazos entre las naciones latinoamericanas y del Caribe. Durante una presentación esta semana en la Cancillería de la República, María Alejandra Eisenmann, abogada especialista en derecho internacional, habló sobre la importancia histórica de la fecha y la oportunidad que representa para Panamá. “La Secretaría Ejecutiva tiene como objetivo enaltecer esta efeméride mediante la organización y coordinación de actividades que fortalezcan el multilateralismo y la integración regional, en consonancia con el legado histórico del Congreso Anfictiónico convocado por Simón Bolívar. Conmemorar este Bicentenario representa una oportunidad para reafirmar los ideales de diálogo, cooperación y unidad continental que inspiraron aquel encuentro histórico de 1826”, manifestó Eisenmann.

Agenda internacional

Entre las actividades que están planificadas se encuentra la Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), actualmente presidida por Panamá, el domingo 21 de junio. El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, participará ese mismo día junto con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin y la secretaria general adjunta, Laura Gil, participará de una conferencia de prensa en el Salón Las Totumas del Centro de Convenciones Atlapa. Luego de la conferencia, se dictará la cátedra “El Futuro del Multilateralismo en las Américas”, a la que están invitado Ramdin y exsecretarios generales de la OEA. El clímax de la celebración será el 22 de junio, el día que se cumple el bicentenario del Congreso Anfictiónico. Doscientos años después del histórico congreso, en el mismo salón, se celebrará la Sesión Solemne de Jefes de Estado y de Gobierno. En la tarde del 22, iniciará un diálogo entre representantes de organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y otros sectores sociales con ministros de Relaciones Exteriores, el Secretario General de la OEA y la Secretaria General Adjunta. El día culminará con la instalación de la Asamblea General de la OEA bajo el lema “América Unida en el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá”. El martes 23 de junio habrá reuniones desde la mañana entre los ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de Integración Centroamericana y representantes de la Comunidad del Caribe. Luego, empezará un diálogo entre los Observadores Permanentes, y ministros de Relaciones Exteriores con el Secretario General de la OEA y la Subsecretaria General, que será presidido por el Canciller Martínez-Acha. El miércoles 24 de junio, continuarán las sesiones de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Países Amigos de Belice y Guatemala y en la tarde continuarán las sesiones plenarias de la Asamblea General de la OEA. En la noche será la sesión de clausura de la Asamblea General. El jueves 25 de junio seguirán las reuniones de alto nivel. Panamá será el anfitrión de la undécima Conferencia Ministerial de la Comunidad de las Democracias, de la cual Panamá actualmente ocupa la presidencia. El viernes 26 de junio habrá otra reunión de alto nivel, denominada el Foro de Líderes Globales. La Semana de Alto Nivel culmina el sábado 27 de junio con un evento cultural en el Centro de Arte y Cultura de Colón, en el que participarán delegaciones culturales de los diferentes países de América. “Esa será una semana en la que Panamá será el epicentro del mundo, que nos estará mirando”, resaltó Eisenmann.

Momento histórico

El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, destacó la significación de la coyuntura histórica. “En nuestro país, donde la geografía se convirtió en destino y donde la historia sigue dialogando con el presente, hoy no nos une únicamente una agenda diplomática. Vamos a provocar que también nos una un momento que será histórico para nuestro país y para las Américas y también para el mundo”, declaró el canciller. “Hace dos siglos, Panamá fue escogida como punto de encuentro porque Bolívar comprendió que este istmo no era solamente un territorio, era una idea. La idea de unir, de conectar, la idea de tender puentes cuando otros levantaban muros. Hoy, en un mundo marcado nuevamente por tensiones geopolíticas, polarización, conflictos, desinformación y profundas incertidumbres, esa idea vuelve a cobrar enorme vigencia”, recalcó. Martínez-Acha subrayó la importancia de la visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de que Panamá sea la sede del 56° Período Ordinario de Sesiones de la OEA. El canciller destacó que no se trata de una casualidad, ni coincidencia histórica, sino el seguimiento de una instrucción del presidente de la República José Raúl Mulino para aprovechar la coyuntura. “Panamá quiere volver a ser, como en 1826, el lugar donde las Américas se sienten a hablar con seriedad sobre su futuro común. Porque las naciones fuertes no son aquellas que hablan más alto, son aquellas capaces de escuchar mejor”, reflexionó el canciller. Además, señaló que la serie de actividades programadas representarán también un derrame económico para Panamá. “Nuestros hoteles, restaurantes, transportistas, comercios, centros, convenciones, trabajadores del turismo, emprendedores y pequeñas empresas sentirán directamente el impacto positivo de recibir a delegaciones, empresarios, académicos, periodistas y líderes internacionales. Cada visitante que llega a Panamá genera un movimiento económico, genera empleo y oportunidades”, afirmó Martínez-Acha. “Eso también es diplomacia. La diplomacia que produce confianza, la diplomacia que genera inversión, la diplomacia que abre puertas para el desarrollo”, concluyó.