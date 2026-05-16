Congreso Anfictiónico convertirá a Panamá en epicentro regional

El bicentenario del Congreso Anfictiónico se perfila como un acontecimiento histórico acompañado de reuniones al más alto nivel entre los Estados, talleres sobre el multilateralismo y sobre todo un espacio de lujo para estrechar lazos entre las naciones latinoamericanas y del Caribe.Durante una presentación esta semana en la Cancillería de la República, María Alejandra Eisenmann, abogada especialista en derecho internacional, habló sobre la importancia histórica de la fecha y la oportunidad que representa para Panamá.'La Secretaría Ejecutiva tiene como objetivo enaltecer esta efeméride mediante la organización y coordinación de actividades que fortalezcan el multilateralismo y la integración regional, en consonancia con el legado histórico del Congreso Anfictiónico convocado por Simón Bolívar. Conmemorar este Bicentenario representa una oportunidad para reafirmar los ideales de diálogo, cooperación y unidad continental que inspiraron aquel encuentro histórico de 1826', manifestó Eisenmann.