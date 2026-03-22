Pedro Sánchez exige reabrir Ormuz y alerta de crisis energética global

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, advirtió sobre el riesgo de una crisis energética global y exigió la reapertura del estrecho de Ormuz, en medio de la creciente tensión en Medio Oriente.

A través de un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), el mandatario español pidió además preservar “todas las instalaciones energéticas” de la región, al considerar que una escalada del conflicto podría tener consecuencias para toda la humanidad.

“Estamos en un punto de inflexión global”, señaló Sánchez, quien insistió en que el mundo no debería pagar el costo de una guerra que ya comienza a impactar los mercados energéticos y la estabilidad internacional.

Un llamado en medio de la crisis

Las declaraciones se producen en el contexto del conflicto que involucra a Irán, Estados Unidos e Israel, y que ha generado una fuerte inestabilidad en una de las rutas más estratégicas del comercio mundial de petróleo.

El estrecho de Ormuz —por donde transita una parte significativa del suministro energético global— ha sufrido interrupciones tras ataques y amenazas que han reducido drásticamente el tráfico marítimo.

En este escenario, líderes europeos han coincidido en la necesidad de garantizar la libre navegación y evitar ataques a infraestructuras energéticas, ante el temor de un impacto prolongado en los precios y el suministro de energía, destaca AP News.

La postura de España

El pronunciamiento de Sánchez refuerza la línea que ha mantenido su gobierno desde el inicio del conflicto: rechazo a la escalada militar y apuesta por soluciones diplomáticas.

Según Euronews, España ha sido una de las voces más críticas dentro de Europa frente a la guerra, insistiendo en la desescalada y en el respeto al derecho internacional. (euronews)

Además, el Ejecutivo español ya ha adoptado medidas internas para mitigar el impacto económico del conflicto, incluyendo un paquete de ayudas por miles de millones de euros dirigido a hogares y empresas ante el aumento de los costos energéticos.

Riesgo global

La advertencia del mandatario español apunta a un escenario de mayor alcance: una crisis energética sostenida que podría afectar no solo a Europa, sino a la economía global.

Analistas y gobiernos coinciden en que el deterioro de la situación en Medio Oriente —especialmente si se interrumpe de forma prolongada el flujo de petróleo— podría traducirse en inflación, desaceleración económica y tensiones sociales en distintos países.

“El mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra”, afirmó el mandatario español.