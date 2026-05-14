Minsa detecta alza en detección de hipertensión y diabetes

El Ministerio de Salud (Minsa) alertó este jueves 14 de mayo sobre el aumento de las enfermedades no transmisibles en Panamá, especialmente la hipertensión arterial y la diabetes, dos padecimientos vinculados a los estilos de vida y la mala alimentación.

La entidad informó que el 42 % de la población panameña padece hipertensión arterial, mientras que aproximadamente el 15 % de las personas mayores de 15 años presenta diabetes tipo 2.

Muriel Rodríguez, médico técnico de la Sección de Salud del Adulto del Minsa, explicó que la hipertensión arterial continúa siendo una “enfermedad silenciosa”, aunque los hábitos poco saludables permitieron detectar síntomas a edades más tempranas.

“Los estilos de vida poco saludables y la mala alimentación han permitido detectar señales a edades más tempranas”, indicó Rodríguez, a través de un comunicado oficial.

Entre los síntomas asociados a la hipertensión, la especialista mencionó dolor de cabeza, cansancio, mareos e irritabilidad. En el caso de la diabetes, señaló que los principales signos de alerta son aumento en la frecuencia urinaria, sed excesiva y pérdida considerable de peso.

El Minsa pidió a la población mantenerse alerta a estas señales y acudir oportunamente a las instalaciones de salud para recibir atención médica.

Rodríguez también advirtió sobre el crecimiento de la obesidad en Panamá y en la región de las Américas. Según explicó, actualmente el 46 % de la población presenta obesidad y las proyecciones apuntan a que para 2030 el 50 % de los panameños padezca esta condición.

“La diabetes tipo 2 está estrechamente relacionada con los estilos de vida”, sostuvo Rodríguez.

Las autoridades sanitarias recordaron que estas enfermedades pueden provocar complicaciones cardiovasculares, pérdida de visión y afectaciones cerebrales, por lo que insistieron en la prevención y el control médico temprano.