Minsa detecta alza en detección de hipertensión y diabetes

El <a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a> alertó este jueves 14 de mayo sobre el aumento de las <b>enfermedades no transmisibles</b> en Panamá, especialmente la hipertensión arterial y la diabetes, dos padecimientos vinculados a los estilos de vida y la mala alimentación.La entidad informó que el <b>42 %</b> de la población panameña padece <b>hipertensión arterial</b>, mientras que aproximadamente el <b>15 %</b> de las personas mayores de 15 años presenta <b>diabetes tipo 2</b>.<b>Muriel Rodríguez</b>, médico técnico de la Sección de Salud del Adulto del Minsa, explicó que la hipertensión arterial continúa siendo una 'enfermedad silenciosa', aunque los hábitos poco saludables permitieron detectar síntomas a edades más tempranas.<i>'Los estilos de vida poco saludables y la mala alimentación han permitido detectar señales a edades más tempranas'</i>, indicó Rodríguez, a través de un comunicado oficial.Entre los síntomas asociados a la hipertensión, la especialista mencionó dolor de cabeza, cansancio, mareos e irritabilidad. En el caso de la diabetes, señaló que los principales signos de alerta son aumento en la frecuencia urinaria, sed excesiva y pérdida considerable de peso.El Minsa pidió a la población mantenerse alerta a estas señales y acudir oportunamente a las instalaciones de salud para recibir atención médica.Rodríguez también advirtió sobre el crecimiento de la obesidad en Panamá y en la región de las Américas. Según explicó, actualmente el <b>46 %</b> de la población presenta obesidad y las proyecciones apuntan a que para 2030 el <b>50 %</b> de los panameños padezca esta condición.<i>'La diabetes tipo 2 está estrechamente relacionada con los estilos de vida'</i>, sostuvo Rodríguez.Las autoridades sanitarias recordaron que estas enfermedades pueden provocar complicaciones cardiovasculares, pérdida de visión y afectaciones cerebrales, por lo que insistieron en la prevención y el control médico temprano.