Nicolás Maduro comparte celda con 18 reclusos en cárcel de Brooklyn, según su hijo

Nicolás Maduro Guerra, hijo del exdictador venezolano Nicolás Maduro, reveló este jueves 14 de mayo en una entrevista concedida al semanario alemán Der Spiegel detalles sobre las condiciones de detención de su padre en el centro penitenciario de Brookyln, en la ciudad de Nueva York.

Según relató Maduro Guerra, el exdictador pasó inicialmente un periodo en aislamiento tras su ingreso al centro de detención de Brooklyn.

Posteriormente, Maduro, quien fue capturado, junto con su esposa Cilia Flores, en la madrugada de este 3 de enero en fuerte Tiuna, ubicado al suerte de la ciudad de Caracas, fue trasladado a una celda compartida con otros 18 reclusos.

El hijo de Maduro explicó que, durante su permanencia en prisión, su padre dedica parte de su tiempo a aprender inglés, convivir con otros internos y ver televisión.

También señaló que algunos de los reclusos con los que comparte celda hablan español, lo que le ha permitido mantener conversaciones y adaptarse al entorno carcelario.

En la entrevista con el medio alemán, Maduro Guerra expresó además preocupación por la alimentación de su padre dentro del penal estadounidense.

Además, indicó que Nicolás Maduro mantenía anteriormente una dieta saludable, basada en verduras y bajo consumo de azúcar, pero que actualmente consume principalmente carbohidratos, alimentos procesados y comidas con alto contenido de sal.

Las declaraciones del único hijo de Maduro forman parte de una entrevista con Der Spiegel en la que el también habló sobre temas relacionados con el chavismo y la situación política y social de Venezuela.