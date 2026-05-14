Policía recurre al pago de vacaciones para mantener agentes en las calles

<b>La estrategia, añadió, busca evitar que esos pagos se conviertan en obligaciones más costosas cuando los agentes asciendan de rango.</b>El programa también incluye un esquema especial de trabajo voluntario con jornadas de cinco días laborales y dos de descanso.Además, la Policía solicitó recursos para alquilar 30 vehículos destinados a la movilización de unidades en las zonas intervenidas.'De nada sirve tener tanta gente sin poder movilizarlas', dijo Fernández.Detrás del pago de vacaciones acumuladas apareció otro problema que explica la presión operativa dentro de la institución: las jubilaciones masivas.<b>Durante la sesión, Fernández reveló que la Policía Nacional enfrenta el retiro de unos 2,000 agentes este año y otros 2,000 el próximo.</b>'Estamos jubilando alrededor de 2,000 personas este año y 2,000 personas el otro año, por lo cual eso nos crea un reto', reconoció.El director explicó que este año se graduarán cerca de 1,000 nuevos agentes, una cifra que no compensa completamente las salidas previstas.El dato dejó expuesta una realidad compleja: mientras aumentan los reclamos ciudadanos por inseguridad y mayor presencia policial, la institución enfrenta dificultades para sostener su pie de fuerza.En ese contexto, el pago de vacaciones acumuladas aparece como una medida temporal para mantener más unidades activas mientras ingresan nuevas promociones policiales.<b>El debate cambia de rumbo</b>La explicación del director abrió inmediatamente otra discusión: las prestaciones pendientes dentro de los estamentos de seguridad.La diputada Jannine Prado preguntó directamente por las primas de antigüedad adeudadas a exfuncionarios policiales.Prado recordó que otros estamentos ya avanzan en esos pagos, mientras exmiembros de la Policía Nacional continúan esperando.'¿Cuál es la planificación que se tiene al respecto para poder cumplirle a estos exfuncionarios en sus prestaciones laborales?', preguntó.La diputada aseguró que desde su curul mantiene seguimiento constante al tema y acompañamiento a afectados.