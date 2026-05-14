Director de la CIA viaja a Cuba en medio de crisis energética, tensiones con Trump y negociaciones secretas

La visita ocurre mientras <b>Cuba </b>enfrenta una emergencia energética sin precedentes t<b>ras agotar prácticamente todas sus reservas de diésel y fueloil</b>.Los prolongados apagones diarios <b>afectan hospitales, transporte, comercios y hogares en distintas provincias del país</b>, generando protestas ciudadanas y creciente malestar social.Al mismo tiempo, <b>Washington intensificó el bloqueo energético y económico contra la isla</b>, limitando el suministro de combustible y aumentando la presión sobre el gobierno cubano.Sin embargo, en medio de ese escenario, <b>la administración Trump también ofreció recientemente 100 millones de dólares en ayuda humanitaria </b>para atender necesidades urgentes relacionadas con alimentos, medicinas y energía.