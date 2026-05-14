MOCA convoca convención extraordinaria para reformar sus estatutos

El partido político Movimiento Otro Camino celebrará una Convención Nacional Extraordinaria el próximo 7 de junio para someter a votación una propuesta de modificación de sus estatutos internos, según documentos oficiales remitidos al Tribunal Electoral.

La actividad se desarrollará entre las 9:00 a.m. y las 2:00 p.m. y contará con supervisión del Tribunal Electoral, luego de que la dirigencia del colectivo solicitara apoyo institucional para certificar el quórum y acompañar el proceso interno.

La convocatoria aparece publicada en el Boletín del Tribunal Electoral del 12 de mayo de 2026 e incluye la resolución aprobada por el Directorio Nacional de MOCA, así como el acta de la reunión extraordinaria en la que se autorizó la convención.

De acuerdo con la documentación oficial, el Directorio Nacional del partido sesionó de forma virtual el 27 de abril mediante la plataforma Zoom. Durante la reunión participaron 45 integrantes con derecho a voz y voto, número que permitió cumplir con el quórum reglamentario requerido para validar las decisiones adoptadas.

La resolución aprobada por unanimidad establece que la convención tendrá un único punto en agenda: discutir y aprobar un nuevo proyecto de estatutos para el partido.

En una nota dirigida al magistrado presidente del Tribunal Electoral, Ricardo Lombana, presidente de MOCA, solicitó formalmente el respaldo logístico de la institución electoral para el desarrollo de la actividad.

La petición incluye urnas, mamparas y observadores electorales, además de la certificación oficial del quórum, conforme a las normas vigentes.

“Agradecemos de antemano su atención y colaboración, y aprovechamos la ocasión para reiterar nuestro compromiso con la democracia, la participación ciudadana y el pleno cumplimiento de la legislación electoral”, señala la nota firmada por Lombana y remitida el 5 de mayo.

Reorganización interna

La convocatoria ocurre en un momento de reorganización política dentro de MOCA, colectivo que busca consolidar su estructura interna tras el último ciclo electoral.

Aunque los documentos publicados no detallan el contenido de las reformas estatutarias, la dirigencia sostiene que el proyecto fue “debidamente estudiado, analizado y aprobado” previamente por el Directorio Nacional.

Los estatutos constituyen la norma interna que regula el funcionamiento de los partidos políticos, incluyendo procesos de elección, atribuciones de los órganos directivos y participación de los miembros.

En Panamá, las reformas estatutarias deben cumplir con los requisitos establecidos en el Código Electoral y son supervisadas por el Tribunal Electoral para garantizar transparencia y legalidad.

Convención con aval institucional

La resolución publicada indica que el Directorio Nacional autorizó a Lombana para realizar todos los trámites necesarios ante el Tribunal Electoral y coordinar la celebración de la convención extraordinaria.

El acta de la reunión también deja constancia de que la fecha del 7 de junio fue aprobada de manera unánime por los miembros presentes.

La participación del Tribunal Electoral en este tipo de procesos permite verificar que las decisiones internas de los partidos se adopten conforme a sus estatutos y a la legislación electoral vigente.

El acompañamiento institucional también aporta validez jurídica a las decisiones que resulten de la convención.