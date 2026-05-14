Aeropuerto de Tocumen avanza en rehabilitación de pista con inversión de $56.9 millones

El Aeropuerto Internacional de Tocumen (AITSA) entró en una nueva fase de rehabilitación y modernización de la pista 03 derecha, con el despliegue de 129 trabajadores especializados y 63 equipos pesados de alta tecnología.

El proyecto, valorado en $56.9 millones, busca fortalecer la seguridad operacional, la conectividad aérea y la competitividad de Panamá como principal centro de conexiones de América Latina.

Tras concluir la primera fase de trabajos en la pista 03 izquierda, Tocumen inició la segunda etapa de la obra, enfocada en labores preliminares de sellado de grietas y juntas en la pista 03 derecha.

Según la administración aeroportuaria, estos trabajos requirieron un alto nivel técnico y precisión para garantizar la seguridad y durabilidad de la infraestructura. La ejecución de esta fase se extenderá por aproximadamente 18 meses.

Las obras están a cargo del Consorcio PYCRAT, integrado por Mota-Engil, Engenharia e Construção, S.A. y Constructora MECO, S.A., bajo el cronograma establecido por el AITSA y conforme a estándares internacionales de ingeniería aeroportuaria y seguridad operacional.

El proyecto incluyó el uso de 63 equipos especializados destinados a labores de fresado, nivelación, compactación y colocación de mezcla asfáltica.

Entre la maquinaria desplegada figuraron 31 camiones de volteo, cuatro perfiladoras, cuatro vibro-compactadores, cuatro barredoras, tres pavimentadoras de asfalto, tres retroexcavadoras-cargadoras y tres tractocamiones, además de compactadores y vehículos de apoyo logístico y operativo.

La obra también genera empleos directos vinculados a las operaciones nocturnas coordinadas para mantener el avance continuo de los trabajos.

En las jornadas participan operadores de equipo pesado, conductores, técnicos, supervisores, mecánicos, electromecánicos, rastrilleros, ayudantes generales y personal de seguridad ocupacional y gestión ambiental.