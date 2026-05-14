Defensoría alerta por difusión de contenido sobre menor

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la “reflexión constructiva” frente a la situación recientemente divulgada que involucra a una persona menor de edad y advirtió sobre los riesgos de difundir contenidos que puedan vulnerar sus derechos.

La institución recordó que las niñas, niños y adolescentes son “sujetos titulares de derechos” y señaló que la protección integral de la niñez constituye una responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad y la ciudadanía.

“Ante hechos de esta naturaleza, es fundamental recordar que las niñas, niños y adolescentes son sujetos titulares de derechos y que, conforme al marco de garantías y protección integral establecido en la Ley 285 de 2022 y la Convención de los Derechos del Niño, todas las personas tenemos una responsabilidad compartida en su protección”, indicó la Defensoría del Pueblo en un comunicado de prensa dado a conocer este 14 de mayo.

La entidad pidió evitar la reproducción y circulación de publicaciones que puedan exponer o revictimizar a personas menores de edad, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad.

“Sumemos esfuerzos en la promoción de comunicaciones responsables, con enfoque de derechos humanos y de niñez y adolescencia, evitando la difusión o reproducción de contenidos que puedan exponer, revictimizar o profundizar la afectación de una persona menor de edad”, expresó la Defensoría del Pueblo.

La institución sostuvo que este tipo de publicaciones no contribuyen a generar entornos protectores ni favorecen procesos de recuperación y restitución de derechos.

“Como Institución Nacional de Derechos Humanos, instamos a fortalecer una cultura de corresponsabilidad y cuidado, en la que cada persona contribuya activamente a proteger la dignidad, privacidad e interés superior de la niñez y la adolescencia”, añadió la entidad.

La reacción de la Defensoría del Pueblo coincide con los hechos registrados en los últimos días, donde las redes sociales reflejan un aumento de posibles casos de bullying y afectaciones a la salud mental de estudiantes en Panamá.

A través de TVN Noticias, representantes de la fundación Somos Voz, No Silencio, Irma Elena Ruiz, y la psicóloga Caridad García recordaron que, en apenas tres semanas del año lectivo 2026 —cuando a mayo está próximo a concluir el primer trimestre— se registraron dos fallecimientos de estudiantes relacionados presuntamente con casos de bullying.

Ruiz también advirtió que “ocho de cada diez estudiantes en Panamá, lamentablemente, sufren bullying o acoso escolar. Es una problemática urgente y peligrosa”, acorataron las expertas.