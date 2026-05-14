Defensoría alerta por difusión de contenido sobre menor

La <b><a href="/tag/-/meta/defensoria-del-pueblo">Defensoría del Pueblo</a></b> hizo un llamado a la <i>'reflexión constructiva' </i>frente a la situación recientemente divulgada que involucra a una persona menor de edad y advirtió sobre los riesgos de difundir contenidos que puedan vulnerar sus derechos.La institución recordó que las niñas, niños y adolescentes son <i>'sujetos titulares de derechos'</i> y señaló que la protección integral de la niñez constituye una responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad y la ciudadanía.<i>'Ante hechos de esta naturaleza, es fundamental recordar que las niñas, niños y adolescentes son sujetos titulares de derechos y que, conforme al marco de garantías y protección integral establecido en la Ley 285 de 2022 y la Convención de los Derechos del Niño, todas las personas tenemos una responsabilidad compartida en su protección'</i>, indicó la Defensoría del Pueblo en un comunicado de prensa dado a conocer este 14 de mayo.La entidad pidió evitar la reproducción y circulación de publicaciones que puedan exponer o revictimizar a personas menores de edad, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad.<i>'Sumemos esfuerzos en la promoción de comunicaciones responsables, con enfoque de derechos humanos y de niñez y adolescencia, evitando la difusión o reproducción de contenidos que puedan exponer, revictimizar o profundizar la afectación de una persona menor de edad'</i>, expresó la Defensoría del Pueblo.La institución sostuvo que este tipo de publicaciones no contribuyen a generar entornos protectores ni favorecen procesos de recuperación y restitución de derechos.<i>'Como Institución Nacional de Derechos Humanos, instamos a fortalecer una cultura de corresponsabilidad y cuidado, en la que cada persona contribuya activamente a proteger la dignidad, privacidad e interés superior de la niñez y la adolescencia'</i>, añadió la entidad.La reacción de la Defensoría del Pueblo coincide con los hechos registrados en los últimos días, donde las redes sociales reflejan un aumento de posibles casos de <i>bullying </i>y afectaciones a la salud mental de estudiantes en Panamá.A través de<b> TVN Noticias</b>, representantes de la fundación Somos Voz, No Silencio, Irma Elena Ruiz, y la psicóloga Caridad García recordaron que, en apenas tres semanas del año lectivo 2026 —cuando a mayo está próximo a concluir el primer trimestre— se registraron dos fallecimientos de estudiantes relacionados presuntamente con casos de <i>bullying</i>.Ruiz también advirtió que <i>'ocho de cada diez estudiantes en Panamá, lamentablemente, sufren bullying o acoso escolar. Es una problemática urgente y peligrosa'</i>, acorataron las expertas.