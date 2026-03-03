Mulino nombra a Otilia Rodríguez como nueva encargada de la Senniaf tras salida de Ana Fábrega

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aceptó la renuncia de la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Ana Fábrega, y designó en su reemplazo a Otilia Rodríguez Domínguez como nueva encargada de la entidad.

La decisión se da en medio del proceso de reorganización interna de la institución responsable de velar por la protección y garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia en el país, destacó el Ejecutivo.

Rodríguez cuenta con experiencia dentro de la propia entidad, donde previamente se desempeñó como directora de Protección Especial de Derechos del equipo del Senniaf, área clave en la atención de casos vinculados a vulneración de derechos, medidas de protección y seguimiento a menores en situación de riesgo.

Con esta designación, el Ejecutivo busca dar continuidad a los programas y acciones orientadas a fortalecer el sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes, mientras se mantiene la atención a los retos institucionales que enfrenta la entidad.

Al conocer la designación de Rodríguez la diputada por la libre postulación Alexandra Brenes indicó que se deja encargada de Senniaf a una persona investigada por negligencia en los cuidado de los niños.

“Es inaceptable tanta improvisación con la protección de los niños”, dijo Brenes.

En tanto, al conocer sobre la renuncia de Fábrega la diputada le declaró a La Estrella de Panamá que “es una persona que se encuentra bajo investigación por presuntos delitos, si fue su decisión me parece acertada, debió ser separada del cargo desde el momento en que se inició la investigación.

Además, dijo que “nadie que no puede con su cargo debería estar al frente de instituciones tan sensibles como esta”.