Las 5 noticias que debes leer hoy | 14 de mayo

Estos son los temas que marcan la agenda informativa este jueves 14 de mayo en Panamá y el mundo.

MINSA alerta por aumento de hipertensión y diabetes en Panamá

El Ministerio de Salud encendió las alarmas tras detectar un incremento en los casos de hipertensión y diabetes en la población panameña. Las autoridades reiteraron la importancia de los controles médicos y estilos de vida saludables para frenar estas enfermedades crónicas.

Acodeco interviene almacén por presuntas ofertas engañosas

La Acodeco realizó una intervención en el nuevo almacén Wow Depot, ubicado en la capital, luego de detectar posibles irregularidades en promociones y productos. La entidad advirtió que continuará las inspecciones para proteger a los consumidores.

Estados Unidos fortalece agenda económica y de seguridad con Panamá

Representantes de Estados Unidos sostuvieron reuniones estratégicas con autoridades panameñas para reforzar la cooperación en temas económicos, migratorios y de seguridad regional. El acercamiento busca ampliar la coordinación bilateral entre ambos países.

“Segundo Latido” revela secretos de la Sele rumbo al Mundial 2026

La producción audiovisual “Segundo Latido: La historia continúa” mostró imágenes inéditas y momentos internos de la Selección de Panamá durante su preparación hacia el Mundial 2026.

El documental destaca la convivencia, disciplina y emociones del equipo.

Mulino descarta negociar con pandillas y aumenta presencia policial

El presidente José Raúl Mulino afirmó que su gobierno no negociará con pandillas y anunció el fortalecimiento de los operativos de seguridad en distintos puntos del país.

El mandatario aseguró que se mantendrá una línea firme contra el crimen organizado.