Las 5 noticias que debes leer hoy | 14 de mayo

Estos son los temas que marcan la agenda informativa este jueves 14 de mayo en Panamá y el mundo.<b>MINSA alerta por aumento de hipertensión y diabetes en Panamá</b>El Ministerio de Salud encendió las alarmas tras detectar un incremento en los casos de <a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/minsa-detecta-alza-en-deteccion-de-hipertension-y-diabetes-BE22403626">hipertensión y diabetes</a> en la población panameña. Las autoridades reiteraron la importancia de los controles médicos y estilos de vida saludables para frenar estas enfermedades crónicas.<b>Acodeco interviene almacén por presuntas ofertas engañosas</b>La Acodeco realizó una intervención en el nuevo almacén Wow Depot, ubicado en la capital, luego de detectar <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/ofertas-enganosas-acodeco-interviene-nuevo-almacen-en-la-capital-BE22402517">posibles irregularidades en promociones y productos</a>. La entidad advirtió que continuará las inspecciones para proteger a los consumidores.<b>Estados Unidos fortalece agenda económica y de seguridad con Panamá</b>Representantes de Estados Unidos sostuvieron <a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/estados-unidos-refuerza-agenda-economica-y-de-seguridad-en-panama-IE22400855">reuniones estratégicas con autoridades panameñas</a> para reforzar la cooperación en temas económicos, migratorios y de seguridad regional. El acercamiento busca ampliar la coordinación bilateral entre ambos países.<b>'Segundo Latido' revela secretos de la Sele rumbo al Mundial 2026</b>La producción audiovisual <a href="https://www.laestrella.com.pa/deportes/futbol/lo-que-no-viste-de-la-sele-segundo-latido-la-historia-continua-revela-los-secretos-del-equipo-camino-al-mundial-2026-HE22404056">'Segundo Latido: La historia continúa'</a> mostró imágenes inéditas y momentos internos de la Selección de Panamá durante su preparación hacia el Mundial 2026. El documental destaca la convivencia, disciplina y emociones del equipo.<b>Mulino descarta negociar con pandillas y aumenta presencia policial</b>El presidente José Raúl Mulino afirmó que su gobierno <a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/mulino-defiende-detencion-preventiva-para-pandilleros-y-advierte-que-panama-enfrenta-una-guerra-por-narcotrafico-BL22388595">no negociará con pandillas</a> y anunció el fortalecimiento de los operativos de seguridad en distintos puntos del país.El mandatario aseguró que se mantendrá una línea firme contra el crimen organizado.