Estados Unidos refuerza agenda económica y de seguridad en Panamá

El subsecretario de Estado para Asuntos Económicos de Estados Unidos, Jacob Helberg, sostuvo este jueves reuniones con autoridades panameñas enfocadas en seguridad de las cadenas de suministro, cooperación económica y oportunidades de inversión.

La información trascendió a través de publicaciones en X del embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, quien acompañó al funcionario estadounidense durante parte de la agenda oficial.

“Di la bienvenida a Jacob Helberg a Panamá y lo acompañé en una productiva reunión con el canciller Javier Martínez-Acha sobre seguridad en la cadena de suministro”, escribió Cabrera en la red social.

El embajador añadió que, “bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos trabajando para fortalecer aún más la cooperación económica entre Estados Unidos y Panamá”.

Acompaño al canciller Martínez-Acha, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Arturo Hoyos Boyd.

Según Cabrera, Helberg también participó en reuniones con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y con el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

“Me uní a Jacob Helberg, al ministro Felipe Chapman y al ministro Julio Moltó para conversar sobre cooperación económica y oportunidades de inversión entre Estados Unidos y Panamá”, señaló el diplomático estadounidense.

La visita de Helberg forma parte de una gira regional que incluyó Guyana, Panamá y Costa Rica entre el 12 y el 16 de mayo, de acuerdo con información previa divulgada por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Washington indicó que el recorrido busca fortalecer alianzas regionales en sectores estratégicos, con énfasis en seguridad energética y en las cadenas de suministro de minerales críticos, áreas que ganaron relevancia en medio de la competencia geopolítica y comercial global.

La agenda también refleja el interés de Estados Unidos por consolidar su presencia económica y diplomática en América Latina y el Caribe, especialmente en temas vinculados con energía, infraestructura y recursos estratégicos.