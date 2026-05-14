Estados Unidos refuerza agenda económica y de seguridad en Panamá

El subsecretario de Estado para Asuntos Económicos de Estados Unidos, <b>Jacob Helberg</b>, sostuvo este jueves reuniones con autoridades panameñas enfocadas en seguridad de las cadenas de suministro, cooperación económica y oportunidades de inversión.La información trascendió a través de publicaciones en X del embajador de Estados Unidos en Panamá, <b><a href="/tag/-/meta/kevin-marino-cabrera">Kevin Marino Cabrera</a></b>, quien acompañó al funcionario estadounidense durante parte de la agenda oficial.<i>'Di la bienvenida a Jacob Helberg a Panamá y lo acompañé en una productiva reunión con el canciller Javier Martínez-Acha sobre seguridad en la cadena de suministro'</i>, escribió Cabrera en la red social.El embajador añadió que, <i>'bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos trabajando para fortalecer aún más la cooperación económica entre Estados Unidos y Panamá'</i>.Acompaño al canciller Martínez-Acha, el viceministro de Relaciones Exteriores,<b> <a href="/tag/-/meta/carlos-hoyos">Carlos Arturo Hoyos Boyd</a></b>.Según Cabrera, <b>Helberg </b>también participó en reuniones con el ministro de Economía y Finanzas, <b><a href="/tag/-/meta/felipe-chapman">Felipe Chapman</a></b>, y con el ministro de Comercio e Industrias, <b><a href="/tag/-/meta/julio-molto">Julio Moltó</a></b>.<i>'Me uní a Jacob Helberg, al ministro Felipe Chapman y al ministro Julio Moltó para conversar sobre cooperación económica y oportunidades de inversión entre Estados Unidos y Panamá'</i>, señaló el diplomático estadounidense.La visita de Helberg forma parte de una gira regional que incluyó Guyana, Panamá y Costa Rica entre el 12 y el 16 de mayo, de acuerdo con información previa divulgada por el <b>Departamento de Estado de Estados Unidos</b>.Washington indicó que el recorrido busca fortalecer alianzas regionales en sectores estratégicos, con énfasis en <b>seguridad energética y en las cadenas de suministro de minerales críticos</b>, áreas que ganaron relevancia en medio de la competencia geopolítica y comercial global.La agenda también refleja el interés de Estados Unidos por consolidar su presencia económica y diplomática en <b>América Latina y el Caribe</b>, especialmente en temas vinculados con energía, infraestructura y recursos estratégicos.