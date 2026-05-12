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Subsecretario de Estado de Estados Unidos visitará Panamá en gira por América Latina

Helberg participará en reuniones y eventos bilaterales con autoridades y representantes de los países visitados.
Helberg participará en reuniones y eventos bilaterales con autoridades y representantes de los países visitados. Redes sociales
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 12/05/2026 16:18
La agenda del funcionario estará enfocada principalmente en seguridad energética y en el fortalecimiento de las cadenas de suministro de minerales críticos.

El subsecretario de Estado para Asuntos Económicos de Estados Unidos, Jacob Helberg, realizará una gira oficial por Guyana, Panamá y Costa Rica entre el 12 y el 16 de mayo, informó el Departamento de Estado estadounidense.

De acuerdo con la entidad, Helberg participará en reuniones y eventos bilaterales con autoridades y representantes de los países visitados, con el objetivo de promover los intereses de Estados Unidos y fortalecer las alianzas regionales en temas estratégicos.

La agenda del funcionario estará enfocada principalmente en seguridad energética y en el fortalecimiento de las cadenas de suministro de minerales críticos, sectores considerados prioritarios para Washington en medio de la competencia geopolítica y comercial global.

Esta gira de Helberg también se desarrolla en medio del creciente interés de Estados Unidos por consolidar su presencia económica y diplomática en América Latina y el Caribe.

Los intereses de Estados Unidos son especialmente en las áreas vinculadas a la energía, la infraestructura y los recursos estratégicos.

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