Subsecretario de Estado de Estados Unidos visitará Panamá en gira por América Latina

El subsecretario de Estado para Asuntos Económicos de Estados Unidos, Jacob Helberg, realizará una gira oficial por Guyana, Panamá y Costa Rica entre el 12 y el 16 de mayo, informó el Departamento de Estado estadounidense.

De acuerdo con la entidad, Helberg participará en reuniones y eventos bilaterales con autoridades y representantes de los países visitados, con el objetivo de promover los intereses de Estados Unidos y fortalecer las alianzas regionales en temas estratégicos.

La agenda del funcionario estará enfocada principalmente en seguridad energética y en el fortalecimiento de las cadenas de suministro de minerales críticos, sectores considerados prioritarios para Washington en medio de la competencia geopolítica y comercial global.

Esta gira de Helberg también se desarrolla en medio del creciente interés de Estados Unidos por consolidar su presencia económica y diplomática en América Latina y el Caribe.

Los intereses de Estados Unidos son especialmente en las áreas vinculadas a la energía, la infraestructura y los recursos estratégicos.