CSS ofrece pagos por ACH a jubilados y pensionados: estos son los requisitos

La entidad explicó que el sistema de acreditamiento por ACH permite que los pagos quincenales sean depositados directamente en una cuenta corriente o de ahorros, ofreciendo mayor comodidad, rapidez y seguridad al momento de cobrar la jubilación o pensión.

La Caja de Seguro Social (CSS) recordó a los jubilados y pensionados del país que cuentan con dos modalidades para recibir el pago de sus quincenas: mediante cheque o a través de acreditamiento bancario (ACH), según la preferencia de cada beneficiario.

CSS detalla el proceso para recibir jubilaciones mediante acreditamiento bancario

Para solicitar este servicio, el jubilado o pensionado deberá presentar su cédula de identidad personal vigente con copia, así como el carné del Seguro Social vigente y su respectiva copia.

El trámite inicia con la descarga del formulario disponible en la página web oficial de la CSS. Luego, el documento debe imprimirse y presentarse en el banco de preferencia del solicitante para su validación.

Posteriormente, la entidad bancaria certificará los datos y el número de cuenta mediante la firma de un oficial autorizado. Una vez completado este proceso, el formulario deberá entregarse en la agencia administrativa de la CSS más cercana.

Un funcionario de la institución procesará la solicitud e informará al beneficiario a partir de qué quincena comenzará a recibir el pago mediante acreditación bancaria.