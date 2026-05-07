Jubilados y pensionados: así se realizarán los pagos de la CSS en mayo

La Caja de Seguro Social (CSS) continúa realizando los pagos quincenales a jubilados y pensionados del país mediante dos modalidades: acreditación bancaria y entrega de cheques físicos.

La entidad también incluye dentro de estos desembolsos pagos adicionales como el bono permanente y el bono navideño, destinados a beneficiar a miles de pensionados a nivel nacional.

En la modalidad de acreditación bancaria o ACH, los pagos son depositados directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios, permitiéndoles recibir el dinero de forma rápida y segura, sin necesidad de acudir presencialmente a una agencia.

Por otro lado, quienes mantienen la modalidad de cheques físicos pueden retirar sus pagos en las agencias habilitadas por la CSS en diferentes puntos del país.

La institución indicó que estas agencias han sido distribuidas estratégicamente para garantizar un acceso seguro, ordenado y eficiente durante las jornadas de pago.