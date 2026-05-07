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Información útil

Jubilados y pensionados: así se realizarán los pagos de la CSS en mayo

Los jubilados podrán recibir pagos de dos modalidades, según la CSS.
Los jubilados podrán recibir pagos de dos modalidades, según la CSS. CSS
Por
Emiliana Tuñón
  • 07/05/2026 11:38
Ls Caja de Seguro Social mantiene actualmente dos modalidades de pago para jubilados y pensionados en Panamá.

La Caja de Seguro Social (CSS) continúa realizando los pagos quincenales a jubilados y pensionados del país mediante dos modalidades: acreditación bancaria y entrega de cheques físicos.

La entidad también incluye dentro de estos desembolsos pagos adicionales como el bono permanente y el bono navideño, destinados a beneficiar a miles de pensionados a nivel nacional.

En la modalidad de acreditación bancaria o ACH, los pagos son depositados directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios, permitiéndoles recibir el dinero de forma rápida y segura, sin necesidad de acudir presencialmente a una agencia.

Por otro lado, quienes mantienen la modalidad de cheques físicos pueden retirar sus pagos en las agencias habilitadas por la CSS en diferentes puntos del país.

La institución indicó que estas agencias han sido distribuidas estratégicamente para garantizar un acceso seguro, ordenado y eficiente durante las jornadas de pago.

La Caja de Seguro Social detalla pasos para recibir pagos mediante ACH

La Caja de Seguro Social informó sobre el procedimiento que deben seguir los jubilados y pensionados que deseen recibir sus pagos mediante acreditación bancaria en cuentas de ahorro o corriente.

Como primer paso, los beneficiarios deben ingresar al sitio web oficial de la CSS para descargar e imprimir el formulario correspondiente al cambio de modalidad de pago por acreditamiento.

Posteriormente, el documento debe ser presentado en el banco de su elección, donde un oficial autorizado deberá certificar, mediante firma, que el número de cuenta y los datos consignados pertenecen al titular de la cuenta bancaria.

Una vez completado este trámite, el jubilado o pensionado deberá entregar el formulario debidamente firmado en la Agencia Administrativa de la CSS más cercana.

La institución explicó que un funcionario atenderá la solicitud, procesará el cambio de modalidad de cobro e informará al solicitante la quincena en la que el pago comenzará a reflejarse mediante depósito bancario.

La CSS mantiene este sistema con el objetivo de facilitar el acceso a los pagos de jubilaciones y pensiones, ofreciendo una modalidad más rápida y segura para los beneficiarios.

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