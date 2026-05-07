Jubilados y pensionados: así se realizarán los pagos de la CSS en mayo

La Caja de Seguro Social informó sobre el procedimiento que deben seguir los jubilados y pensionados que deseen recibir sus pagos mediante acreditación bancaria en cuentas de ahorro o corriente.Como primer paso, los beneficiarios deben ingresar al sitio web oficial de la CSS para descargar e imprimir el formulario correspondiente al cambio de modalidad de pago por acreditamiento.Posteriormente, el documento debe ser presentado en el banco de su elección, donde un oficial autorizado deberá certificar, mediante firma, que el número de cuenta y los datos consignados pertenecen al titular de la cuenta bancaria.Una vez completado este trámite, el jubilado o pensionado deberá entregar el formulario debidamente firmado en la Agencia Administrativa de la CSS más cercana.La institución explicó que un funcionario atenderá la solicitud, procesará el cambio de modalidad de cobro e informará al solicitante la quincena en la que el pago comenzará a reflejarse mediante depósito bancario.La CSS mantiene este sistema con el objetivo de facilitar el acceso a los pagos de jubilaciones y pensiones, ofreciendo una modalidad más rápida y segura para los beneficiarios.