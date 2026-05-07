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¿Qué es el Hondurasgate? Todo sobre el escándalo que sacude a México, Colombia y Argentina

Juan Orlando Hernández, Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro y Javier Milei.
Juan Orlando Hernández, Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro y Javier Milei. AFP
Por
José Vilar
  • 07/05/2026 14:05
Una investigación de los portales Diario Red y Hondurasgate reveló audios que vinculan al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández con una presunta operación de desinformación dirigida contra los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro

Un nuevo escándalo sacude los cimientos de la política regional tras las revelaciones de una investigación periodística de los portales Diario Red y Hondurasgate, que apuntan a una presunta injerencia de Estados Unidos e Israel para sostener áreas de influencia en América Latina mediante la desestabilización de gobiernos progresistas de la región, como los de Claudia Sheinbaum en México y Gustavo Petro en Colombia.

Una filtración de audios registrados entre enero y abril de 2026 involucra tanto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández como al presidente de Argentina, Javier Milei, y al presidente estadounidense, Donald Trump, en la creación de un medio de comunicación destinado a difundir noticias falsas dirigidas contra México y Colombia.

En una segunda entrega de audios filtrados de conversaciones de WhatsApp, Signal y Telegram —de la que también dio cuenta ‘El País’ de Madrid— se registra una supuesta conversación de Hernández, indultado por Trump de su condena de 45 años de cárcel por narcotráfico, con el actual presidente de Honduras, Nasry Asfura, y la vicepresidenta del país centroamericano, María Antonia Mejía.

En esta conversación, Hernández le manifestó a Asfura la necesidad de contar con $150,000 para alquilar un apartamento en Estados Unidos, con el objetivo de montar desde allí un medio periodístico para publicar información contra uno de sus rivales políticos, el coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, y contra su esposa, la expresidenta hondureña Xiomara Castro, quienes expresaron críticas a la decisión de la administración Trump de indultar a Hernández.

“Me lo va a manejar alguien más de aquí, del equipo del presidente de Estados Unidos. Bueno, él es de los republicanos que nos están colaborando. Nos van a montar un sitio de noticias”, dice Hernández.

A esto, Asfura responde lo siguiente: “Te voy a transferir desde una cuenta de un amigo. A ver si te lo pueden entregar en efectivo, pero explícame, ¿qué vamos a hacer con eso?, ¿qué ganamos?”.

Hernández responde: “Vamos a montar una célula, presidente. Desde aquí, desde Estados Unidos, informativa, para que no nos rastreen ahí en Honduras. Va a ser como un sitio de noticias latinoamericanas. Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa. Muy, muy, muy buena, y yo creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica. Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia y, lo más importante, contra Honduras, contra la familia Zelaya”, sugiriendo así un supuesto apoyo por parte del mandatario argentino a esta operación comunicacional.

Asfura finaliza la conversación planteando que se necesita más dinero para sostener el plan. “También, creo yo, que necesitas un poco más de dinerito. Para vos. Entonces vamos a mandar otros $150,000. Y así vos podés sobrevivir un poco más allá. Vamos a sacarlo de INSEP [Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, institución responsable de la obra pública]”, sugiere el mandatario hondureño.

En otra comunicación filtrada, tanto Hernández como la vicepresidenta de Asfura coincidieron en la necesidad de tener el dinero y los contactos necesarios —incluyendo algunos republicanos en Estados Unidos— para “atacar y extirpar el cáncer de la izquierda” no solo de Honduras, sino de toda América Latina.

“Le contaba al presidente Asfura que pudimos hablar con Javier Milei y él está apoyando con $350,000 también. También otro gran amigo de nosotros de México está apoyando, ya para el tema de los mexicanos. Estamos bastante listos y esperando que esto avance fuerte”, dijo Hernández, sin hacer alusión a quién sería este intermediario mexicano.

El presunto papel de Israel

De acuerdo con otra de las filtraciones del escándalo conocido como Hondurasgate, Hernández dejó entrever que el indulto que lo libró de pasar más de cuatro décadas en una prisión estadounidense no fue un mero gesto de clemencia, sino el paso inicial de un acuerdo de colaboración de largo alcance.

“El dinero del indulto ni siquiera salió de ustedes. Salió de una junta de rabinos y de una gente que apoyaba a Israel”, dice Hernández, sin hacer mención alguna al interlocutor de esa conversación, en un audio también citado por ‘El País’.

En otra grabación, Hernández aseguró que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tuvo un papel fundamental en su liberación, alegando que “tuvo todo que ver” con su puesta en libertad.

Las reacciones

Tras la filtración de las grabaciones, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum manifestó tranquilidad ante las revelaciones, alegando que cualquier intento de desestabilización no hará mella en su gestión.

“Porque puede haber días de confusión, pero si nosotros nos mantenemos con nuestros principios y nos mantenemos sabiendo lo que tenemos que hacer, en el marco de nuestra Constitución, de las leyes y del respeto a la soberanía, nadie va a afectar el proyecto de transformación. Así de clarito”, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina del pasado miércoles.

Por su parte, Gustavo Petro escribió en X: “¿Qué razón tiene el señor Netanyahu para pagar por liberar a un gran narcotraficante, expresidente de Honduras, solo con el fin de destruir el gobierno de Colombia y México? ¿Acaso no demuestra que quienes luchamos en vanguardia contra el narco y somos agredidos por él, somos México y Colombia?”

En contraste, el expresidente Hernández calificó las acusaciones como falsas y las vinculó con una presunta operación realizada por la “izquierda radical”. Hasta el momento, no ha habido reacción oficial del gobierno argentino ni del israelí.

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