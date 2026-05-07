¿Qué es el Hondurasgate? Todo sobre el escándalo que sacude a México, Colombia y Argentina

Un nuevo escándalo sacude los cimientos de la política regional tras las revelaciones de una investigación periodística de los portales Diario Red y Hondurasgate, que apuntan a una presunta injerencia de Estados Unidos e Israel para sostener áreas de influencia en América Latina mediante la desestabilización de gobiernos progresistas de la región, como los de Claudia Sheinbaum en México y Gustavo Petro en Colombia.

Una filtración de audios registrados entre enero y abril de 2026 involucra tanto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández como al presidente de Argentina, Javier Milei, y al presidente estadounidense, Donald Trump, en la creación de un medio de comunicación destinado a difundir noticias falsas dirigidas contra México y Colombia.

En una segunda entrega de audios filtrados de conversaciones de WhatsApp, Signal y Telegram —de la que también dio cuenta ‘El País’ de Madrid— se registra una supuesta conversación de Hernández, indultado por Trump de su condena de 45 años de cárcel por narcotráfico, con el actual presidente de Honduras, Nasry Asfura, y la vicepresidenta del país centroamericano, María Antonia Mejía.

En esta conversación, Hernández le manifestó a Asfura la necesidad de contar con $150,000 para alquilar un apartamento en Estados Unidos, con el objetivo de montar desde allí un medio periodístico para publicar información contra uno de sus rivales políticos, el coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, y contra su esposa, la expresidenta hondureña Xiomara Castro, quienes expresaron críticas a la decisión de la administración Trump de indultar a Hernández.

“Me lo va a manejar alguien más de aquí, del equipo del presidente de Estados Unidos. Bueno, él es de los republicanos que nos están colaborando. Nos van a montar un sitio de noticias”, dice Hernández.

A esto, Asfura responde lo siguiente: “Te voy a transferir desde una cuenta de un amigo. A ver si te lo pueden entregar en efectivo, pero explícame, ¿qué vamos a hacer con eso?, ¿qué ganamos?”.

Hernández responde: “Vamos a montar una célula, presidente. Desde aquí, desde Estados Unidos, informativa, para que no nos rastreen ahí en Honduras. Va a ser como un sitio de noticias latinoamericanas. Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa. Muy, muy, muy buena, y yo creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica. Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia y, lo más importante, contra Honduras, contra la familia Zelaya”, sugiriendo así un supuesto apoyo por parte del mandatario argentino a esta operación comunicacional.

Asfura finaliza la conversación planteando que se necesita más dinero para sostener el plan. “También, creo yo, que necesitas un poco más de dinerito. Para vos. Entonces vamos a mandar otros $150,000. Y así vos podés sobrevivir un poco más allá. Vamos a sacarlo de INSEP [Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, institución responsable de la obra pública]”, sugiere el mandatario hondureño.

En otra comunicación filtrada, tanto Hernández como la vicepresidenta de Asfura coincidieron en la necesidad de tener el dinero y los contactos necesarios —incluyendo algunos republicanos en Estados Unidos— para “atacar y extirpar el cáncer de la izquierda” no solo de Honduras, sino de toda América Latina.

“Le contaba al presidente Asfura que pudimos hablar con Javier Milei y él está apoyando con $350,000 también. También otro gran amigo de nosotros de México está apoyando, ya para el tema de los mexicanos. Estamos bastante listos y esperando que esto avance fuerte”, dijo Hernández, sin hacer alusión a quién sería este intermediario mexicano.