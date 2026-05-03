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PANAMÁ

Pago a jubilados inicia el 4 de mayo: así será el desembolso

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán su primera quincena del mes desde el 4 de mayo.
Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán su primera quincena del mes desde el 4 de mayo. Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/05/2026 07:53
La Caja de Seguro Social mantiene dos opciones de pago para facilitar el cobro a jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados en Panamá se preparan para recibir la primera quincena del mes de mayo, según el calendario oficial de pagos de la Caja de Seguro Social (CSS).

Actualmente, la entidad mantiene dos modalidades de pago para los beneficiarios: acreditación bancaria (ACH) y cheques físicos, que son retirados en los centros habilitados a nivel nacional, permitiendo a cada jubilado escoger el método de su preferencia.

De acuerdo con la CSS, quienes reciben sus pagos mediante transferencia bancaria (ACH) comenzarán a ver reflejados sus fondos a partir del lunes 4 de mayo en sus cuentas.

En tanto, los beneficiarios que cobran por cheque físico podrán retirarlos desde el martes 5 de mayo en los distintos puntos de pago establecidos en todo el país.

La Caja de Seguro Social explica cómo solicitar el pago por ACH para jubilados y pensionados

La Caja de Seguro Social (CSS) ofrece a jubilados y pensionados la opción de recibir sus pagos mediante acreditación bancaria (ACH), un método que permite el depósito directo en cuentas de ahorro o corriente, brindando mayor comodidad, rapidez y seguridad.

Para solicitar este servicio, el beneficiario debe presentar su cédula de identidad vigente con copia, así como el carné del Seguro Social también con copia.

El proceso inicia descargando el formulario desde la página web oficial de la CSS, el cual debe ser impreso y llevado al banco de su elección para su validación. La entidad bancaria certificará los datos y el número de cuenta mediante la firma de un oficial autorizado.

Una vez completado este paso, el formulario debe ser entregado en la agencia administrativa de la CSS más cercana. Posteriormente, un funcionario procesará la solicitud y notificará al solicitante a partir de qué quincena comenzará a recibir su pago mediante acreditación bancaria.

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