Pago a jubilados inicia el 4 de mayo: así será el desembolso

Los jubilados y pensionados en Panamá se preparan para recibir la primera quincena del mes de mayo, según el calendario oficial de pagos de la Caja de Seguro Social (CSS).

Actualmente, la entidad mantiene dos modalidades de pago para los beneficiarios: acreditación bancaria (ACH) y cheques físicos, que son retirados en los centros habilitados a nivel nacional, permitiendo a cada jubilado escoger el método de su preferencia.

De acuerdo con la CSS, quienes reciben sus pagos mediante transferencia bancaria (ACH) comenzarán a ver reflejados sus fondos a partir del lunes 4 de mayo en sus cuentas.

En tanto, los beneficiarios que cobran por cheque físico podrán retirarlos desde el martes 5 de mayo en los distintos puntos de pago establecidos en todo el país.