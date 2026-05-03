Pago a jubilados inicia el 4 de mayo: así será el desembolso

La <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> ofrece a jubilados y pensionados la opción de recibir sus pagos mediante acreditación bancaria (ACH), un método que permite el depósito directo en cuentas de ahorro o corriente, brindando mayor comodidad, rapidez y seguridad.Para solicitar este servicio, el beneficiario debe presentar su cédula de identidad vigente con copia, así como el carné del Seguro Social también con copia.El proceso inicia descargando el formulario desde la página web oficial de la CSS, el cual debe ser impreso y llevado al banco de su elección para su validación. La entidad bancaria certificará los datos y el número de cuenta mediante la firma de un oficial autorizado.Una vez completado este paso, el formulario debe ser entregado en la agencia administrativa de la CSS más cercana. Posteriormente, un funcionario procesará la solicitud y notificará al solicitante a partir de qué quincena comenzará a recibir su pago mediante acreditación bancaria.