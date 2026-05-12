CSS responde a denuncias de diputado Richards y rechaza ‘actos políticos’ en hospital de Panamá este

La Caja de Seguro Social (CSS) salió al paso de las denuncias realizadas por el diputado Betserai Richards sobre supuestas demoras quirúrgicas y condiciones críticas en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, en Panamá Este, asegurando que la institución viene trabajando desde finales de abril para enfrentar la crisis causada por daños en el sistema de climatización del centro hospitalario.

La polémica comenzó luego de que Richards denunciara públicamente que pacientes con fracturas permanecían hasta 30 días esperando una cirugía, pese a tratarse de casos urgentes. Posteriormente, la CSS emitió un comunicado rechazando lo que calificó como “actos políticos” dentro de hospitales y policlínicas.

Sin embargo, la respuesta no quedó solo en el comunicado. Durante una conferencia, autoridades de la CSS defendieron el trabajo realizado y aseguraron que la situación del hospital no surgió recientemente ni a raíz de publicaciones en redes sociales.

“Nosotros tuvimos una notificación de emergencia de temperatura el 30 de abril, mucho antes de las publicaciones que han salido en redes”, explicó una de las autoridades de la institución.

“Mientras muchos estaban en la playa, nosotros estábamos trabajando”

La CSS aseguró que desde el primer momento se activaron equipos técnicos y personal especializado para intentar estabilizar el sistema de aire acondicionado del hospital.

“Mientras mucha gente estaba en la playa o en el fin de semana largo, nosotros estuvimos ahí hasta las 2 y 3 de la mañana”, señalaron durante la conferencia.

Según explicaron, incluso tuvieron que trasladar piezas y tarjetas de programación desde el interior del país para intentar recuperar el sistema de climatización.

Las autoridades reconocieron que el deterioro encontrado en el hospital ha sido más grave de lo esperado.

“Nunca me había tocado un área tan difícil como estos chillers que en dos semanas no hayamos podido resolver”, admitieron.

CSS revela millonaria inversión en climatización

Durante la conferencia también se reveló que el sistema de climatización del Hospital Irma Tzanetatos requerirá una inversión cercana a los 6 millones de dólares.

“Solo el sistema de climatización está rondando los 5.8 millones de dólares”, detallaron las autoridades.

La CSS indicó que actualmente avanzan los procesos administrativos y de contratación pública para lograr una solución definitiva, asegurando además que se están corrigiendo problemas acumulados durante años por falta de mantenimiento.

Pacientes ortopédicos serán trasladados

La institución confirmó que, debido a la situación, algunos pacientes del área de ortopedia serán trasladados temporalmente a otras instalaciones de salud para continuar sus procedimientos.

Según explicaron, el traslado requiere protocolos estrictos, pruebas microbiológicas y coordinación especial para proteger la seguridad de los pacientes.

Además, aclararon que las cirugías de extrema urgencia continúan realizándose en el hospital.

“Se han estado operando cesáreas y pacientes con heridas por proyectil”, señalaron las autoridades, agregando que se han realizado aproximadamente 20 cirugías urgentes durante la contingencia.

CSS acusa “uso político” de la crisis hospitalaria

En su comunicado oficial, la Caja de Seguro Social cuestionó el ingreso de los diputados Betserai Richards y José Pérez Barboni a áreas sensitivas del hospital, asegurando que este tipo de acciones generan zozobra y desinformación en la población.

“La Caja de Seguro Social rechaza categóricamente los actos políticos dentro de hospitales y policlínicas”, expresó la entidad.

La institución también insistió en que las denuncias relacionadas con hospitales deben manejarse con responsabilidad y sin convertir los centros médicos en escenarios de confrontación política.