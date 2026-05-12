Las 5 noticias que debes leer hoy | 12 de mayo

Condenan a 4 personas por estafa agravada en caso R.G. Hotels

Un tribunal condenó a ocho años de prisión a cuatro personas vinculadas al caso R.G. Hotels por el delito de estafa agravada. Entre los sentenciados figuran Howard Víctor Rodríguez, Gregory Louis Kay y Antonio Bonilla Ruiz.

El caso surgió tras denuncias relacionadas con presuntas irregularidades y afectaciones económicas contra inversionistas.

Subsecretario de Estado de EE.UU. visitará Panamá en gira regional

Jacob Helberg, subsecretario de Estado para Asuntos Económicos de Estados Unidos, realizará una visita oficial a Panamá como parte de una gira por América Latina que también incluye Guyana y Costa Rica.

La visita buscará fortalecer alianzas estratégicas relacionadas con energía, minerales críticos y cooperación económica entre ambos países.

IMA analiza llevar las Naviferias 2026 a supermercados

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) evalúa que las Naviferias 2026 puedan desarrollarse también dentro de supermercados en Panamá.

La propuesta fue discutida durante una reunión extraordinaria de la Cadena Agroalimentaria de cerdo y derivados, como parte de los planes para ampliar el acceso a productos navideños a precios económicos.

Donald Trump promete liberar presos políticos en Venezuela

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que de regresar al poder impulsará acciones para liberar a todos los presos políticos en Venezuela.

Sus declaraciones se producen en medio del debate internacional sobre la situación política venezolana y las tensiones diplomáticas en la región.

CSS responde a Betserai Richards y rechaza “actos políticos” en hospitales

La Caja de Seguro Social respondió a las denuncias del diputado Betserai Richards tras sus recorridos en hospitales de Panamá Este, donde señaló demoras quirúrgicas y problemas de infraestructura.

La CSS rechazó lo que calificó como “actos políticos” dentro de instalaciones hospitalarias y aseguró que algunas cirugías fueron trasladadas temporalmente debido a problemas con el sistema de climatización del Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos.