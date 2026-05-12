Condenan a 8 años de prisión a 4 personas por estafa agravada en caso R. G. Hotels

Uno de los puntos más potentes del fallo es la evidencia de que las sociedades utilizadas en la negociación estaban inactivas, disueltas o carecían de sustancia operativa al momento de los hechos. Según las pruebas periciales, el esquema incluyó la creación de una 'apariencia de legalidad' que permitió a los hoy condenados apoderarse de la administración y los libros contables, para posteriormente promover procesos de quiebra fraudulentos basados en documentación técnica deficiente.Con esta sentencia, el Órgano Judicial de Panamá reafirma su compromiso contra la criminalidad económica transnacional, destacando que el uso de instrumentos financieros y societarios lícitos para fines defraudatorios constituye una ruptura grave del riesgo permitido en el tráfico jurídico.