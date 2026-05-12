Naviferias 2026 podrían llegar a supermercados en Panamá: esto planea el IMA

Las tradicionales cajas navideñas del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) podrían comenzar a venderse en cadenas de supermercados de Panamá como parte de una nueva estrategia para las Naviferias 2026, una medida que busca facilitar el acceso de miles de familias panameñas a este programa social.

La propuesta fue analizada este martes 12 de mayo durante una reunión extraordinaria de la Cadena Agroalimentaria de cerdo y derivados, donde participaron representantes de consumidores, productores, comercios y agroindustrias.

Tras el encuentro, se acordó conformar una mesa técnica que evaluará todos los aspectos legales, fiscales y logísticos necesarios para implementar la comercialización de las cajas navideñas del IMA en supermercados de Panamá, San Miguelito y Panamá Oeste.

El director general del IMA, Nilo Murillo Robles, aclaró que el posible cambio no afectará el precio de las cajas navideñas, ya que el programa Naviferias seguirá funcionando como una iniciativa social del Gobierno Nacional.

“El objetivo es darle más facilidad y comodidad a la población”, explicó Murillo, destacando que la venta en supermercados permitiría reducir filas y ampliar los puntos de acceso para los consumidores.

¿Cómo sería la venta de las cajas navideñas del IMA?

De acuerdo con las autoridades, para las Naviferias 2026 se tiene prevista la distribución de 500 mil piezas de jamón picnic 100% panameño.

La propuesta contempla que:

200 mil piezas sean distribuidas mediante cadenas de supermercados.

300 mil piezas continúen entregándose a través de las tradicionales ferias itinerantes del IMA.

La medida aplicaría inicialmente en sectores de Panamá, San Miguelito y Panamá Oeste, donde existe mayor demanda del programa.

La próxima reunión para continuar evaluando la iniciativa se realizará el viernes 15 de mayo en la sede del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).