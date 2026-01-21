IMA lanza programa de proteínas para abaratar precio de las carnes y derivados

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) busca transformar la comercialización de productos cárnicos y lácteos en el país. Bajo el nombre de “Proteínas panameñas”, la entidad busca establecer un canal de venta directa que conecte a los productores nacionales con el consumidor final, eliminando los márgenes de intermediación que históricamente han encarecido el acceso a la nutrición de calidad.

El director general del IMA, Nilo Murillo, encabezó este miércoles 21 de enero el primer acercamiento formal con empresas y gremios dedicados a la producción y procesamiento de pollo, carne de res, cerdo y derivados lácteos.

A través de un comunicado de prensa, el IMA informó que el objetivo de la reunión es coordinar acciones para llevar estos rubros a las agroferias y tiendas permanentes del instituto, garantizando un flujo económico constante para el campo y precios bajos para la población.

Murillo calificó el encuentro de “provechoso”, especialmente porque contó con la participación de agroindustrias que se dedican al tema de tasajear (procesar) los productos, así como también productores que ya están conformados en cooperativas, asociaciones. “Eso para nosotros fue muy positivo. Tuvimos un gran intercambio”, agregó.

La iniciativa generó un optimismo inusual entre los actores del sector primario. Evin Aranda, presidente de la Cooperativa Ecopork RL, destacó que este modelo beneficia al 70 % de los micro y pequeños productores del país. “El licenciado Murillo ha aprovechado un nicho de mercado eliminando al intermediario en beneficio del consumidor”, comentó Aranda tras la primera reunión.

Por su parte, José Dimas Espinosa, de Agroindustrial Chiriquí, y el productor Alfredo Oranges, coincidieron en que la propuesta abre puertas para que la mediana y pequeña industria pueda colocar sus productos de manera rápida y eficiente en manos de los panameños.