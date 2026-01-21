IMA lanza programa de proteínas para abaratar precio de las carnes y derivados

El <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> busca transformar la comercialización de productos cárnicos y lácteos en el país. Bajo el nombre de <b>'Proteínas panameñas</b>', la entidad busca establecer un canal de venta directa que conecte a los productores nacionales con el consumidor final, eliminando los márgenes de intermediación que históricamente han encarecido el acceso a la nutrición de calidad.El director general del IMA, <b>Nilo Murillo</b>, encabezó este miércoles 21 de enero el primer acercamiento formal con empresas y gremios dedicados a <b>la producción y procesamiento de pollo, carne de res, cerdo y derivados lácteos</b>. A través de un comunicado de prensa, el IMA informó que el objetivo de la reunión es coordinar acciones para llevar estos rubros a las <b>agroferias y tiendas permanentes</b> del instituto, garantizando un flujo económico constante para el campo y precios bajos para la población.Murillo calificó el encuentro de <i>'provechoso'</i>, especialmente porque contó con<i> </i>la participación de agroindustrias que se dedican al tema de tasajear (procesar) los productos, así como también productores que ya están conformados en cooperativas, asociaciones. <i>'Eso para nosotros fue muy positivo. Tuvimos un gran intercambio'</i>, agregó.La iniciativa generó un optimismo inusual entre los actores del sector primario. <b>Evin Aranda</b>, presidente de la Cooperativa <b>Ecopork RL</b>, destacó que este modelo beneficia al 70 % de los micro y pequeños productores del país. <i>'El licenciado Murillo ha aprovechado un nicho de mercado eliminando al intermediario en beneficio del consumidor</i>', comentó Aranda tras la primera reunión.Por su parte, <b>José Dimas Espinosa</b>, de Agroindustrial Chiriquí, y el productor <b>Alfredo Oranges</b>, coincidieron en que la propuesta abre puertas para que la mediana y pequeña industria pueda colocar sus productos de manera rápida y eficiente en manos de los panameños.