IMA lanza programa de proteínas para abaratar precio de las carnes y derivados

Vista de la reunión en el IMA entre Nilo Murillo, director general (c) junto con representantes de agroindustrias y cooperativas.
Vista de la reunión en el IMA entre Nilo Murillo, director general (c) junto con representantes de agroindustrias y cooperativas. Cedida
Por
Mileika Lasso
  • 21/01/2026 13:33
El Instituto de Mercadeo Agropecuario convoca a agroindustrias y cooperativas para implementar un sistema de venta directa de proteínas en agroferias y puntos fijos

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) busca transformar la comercialización de productos cárnicos y lácteos en el país. Bajo el nombre de “Proteínas panameñas”, la entidad busca establecer un canal de venta directa que conecte a los productores nacionales con el consumidor final, eliminando los márgenes de intermediación que históricamente han encarecido el acceso a la nutrición de calidad.

El director general del IMA, Nilo Murillo, encabezó este miércoles 21 de enero el primer acercamiento formal con empresas y gremios dedicados a la producción y procesamiento de pollo, carne de res, cerdo y derivados lácteos.

A través de un comunicado de prensa, el IMA informó que el objetivo de la reunión es coordinar acciones para llevar estos rubros a las agroferias y tiendas permanentes del instituto, garantizando un flujo económico constante para el campo y precios bajos para la población.

Murillo calificó el encuentro de “provechoso”, especialmente porque contó con la participación de agroindustrias que se dedican al tema de tasajear (procesar) los productos, así como también productores que ya están conformados en cooperativas, asociaciones. “Eso para nosotros fue muy positivo. Tuvimos un gran intercambio”, agregó.

La iniciativa generó un optimismo inusual entre los actores del sector primario. Evin Aranda, presidente de la Cooperativa Ecopork RL, destacó que este modelo beneficia al 70 % de los micro y pequeños productores del país. “El licenciado Murillo ha aprovechado un nicho de mercado eliminando al intermediario en beneficio del consumidor”, comentó Aranda tras la primera reunión.

Por su parte, José Dimas Espinosa, de Agroindustrial Chiriquí, y el productor Alfredo Oranges, coincidieron en que la propuesta abre puertas para que la mediana y pequeña industria pueda colocar sus productos de manera rápida y eficiente en manos de los panameños.

Impacto en el flujo económico

El enfoque económico del programa se basa en la eficiencia logística. Al poner el IMA los espacios y las facilidades, el productor recibe un pago justo sin las deducciones que suelen imponer los distribuidores comerciales, mientras que el consumidor evita pagar el sobrecosto de la cadena de reventa.

“De esta manera vas a tener un buen sistema de flujo económico para el productor y, así también, un bajo costo para el consumidor”, explicó Murillo, subrayando que la participación de empresas dedicadas al tasajeo (procesamiento de cortes) es vital para que el producto llegue listo para el consumo.

Aunque el programa busca tener una presencia constante en las tiendas permanentes y agroferias que el IMA opera durante el año, el proyecto también podría contemplar fortalecer los eventos masivos estacionales. Tras la reunión inicial, las partes definieron mesas de trabajo técnicas donde establecerán los acuerdos de precios, estándares de calidad y la logística de puesta en marcha del programa.

No obstante, el IMA no confirmó si dentro del programa de proteínas contemplan las Naviferias. Esta vinculación sería estratégica. En diciembre de 2025, las ferias del IMA lograron una participación masiva con la venta de 500,000 cajas navideñas de $15 que incluían productos básicos. Al integrar el programa de proteínas, las próximas Naviferias 2026 podrían contar con una oferta cárnica nacional mucho más robusta y a precios competitivos, aliviando de forma significativa el presupuesto familiar durante las festividades de fin de año.

Con esta hoja de ruta, el IMA se posiciona como un actor central en la regulación del mercado alimentario, priorizando la soberanía nacional y el bienestar económico del consumidor panameño.

