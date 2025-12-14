  1. Inicio
PANAMÁ

Naviferias del IMA: dónde comprar jamón picnic y horarios de atención

Las Naviferias del IMA ofrecen productos navideños a precios accesibles
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/12/2025 13:11
El IMA realiza Naviferias a nivel nacional, ofreciendo a las familias productos navideños, incluido el jamón picnic, a precios accesibles.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) se encuentra realizando Naviferias a nivel nacional, donde ofrece una bolsa navideña que incluye un jamón picnic a un precio de B/. 15.00.

El director del IMA, Nilo Murillo, explicó que, dependiendo del inventario disponible en cada punto de venta, algunos productos incluidos en la bolsa podrían ser sustituidos por aceite o piña en almíbar.

La entidad informó que las ventas inician a partir de las 7:00 a.m. y recordó a los compradores que deben presentar su cédula de identidad personal y llevar una bolsa reutilizable para la entrega de los productos.

Conoce las próximas Naviferias del IMA programadas para diciembre

El IMA dio a conocer el calendario de las próximas Naviferias, que se desarrollarán del 15 al 19 de diciembre en distintos puntos del país.

Durante estas jornadas, las provincias de Panamá y Panamá Oeste se suman a las ventas, ofreciendo a la población productos de la canasta navideña a precios accesibles.

Lunes 15 de diciembre: Panamá y Panamá Oeste

Martes 16 de diciembre: Panamá Oeste, Panamá, Colón Bocas del Toro

Miércoles 17 de diciembre: Panamá Oeste, Panamá, Bocas del Toro

Jueves 18 de diciembre: Panamá Oeste, Panamá Este, Comarca Ngäbe, Comarca Emberá Wounaan, Comarca Madugandí

Viernes 19 de diciembre: Comarca Ngäbe Buglé, Comarca Emberá Wounaan, Comarca Naso Tjër Di, Panamá, Panamá Oeste, Comarca Maje Emberá Drúa

