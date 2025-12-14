Naviferias del IMA: dónde comprar jamón picnic y horarios de atención

El IMA dio a conocer el calendario de las próximas Naviferias, que se desarrollarán del 15 al 19 de diciembre en distintos puntos del país.Durante estas jornadas, las provincias de Panamá y Panamá Oeste se suman a las ventas, ofreciendo a la población productos de la canasta navideña a precios accesibles.<b>Lunes 15 de diciembre:</b> Panamá y Panamá Oeste<b>Martes 16 de diciembre:</b> Panamá Oeste, Panamá, Colón Bocas del Toro<b>Miércoles 17 de diciembre: </b>Panamá Oeste, Panamá, Bocas del Toro<b>Jueves 18 de diciembre:</b> Panamá Oeste, Panamá Este, Comarca Ngäbe, Comarca Emberá Wounaan, Comarca Madugandí<b>Viernes 19 de diciembre: </b>Comarca Ngäbe Buglé, Comarca Emberá Wounaan, Comarca Naso Tjër Di, Panamá, Panamá Oeste, Comarca Maje Emberá Drúa