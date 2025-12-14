Naviferias del IMA: dónde comprar jamón picnic y horarios de atención

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) se encuentra realizando Naviferias a nivel nacional, donde ofrece una bolsa navideña que incluye un jamón picnic a un precio de B/. 15.00.

El director del IMA, Nilo Murillo, explicó que, dependiendo del inventario disponible en cada punto de venta, algunos productos incluidos en la bolsa podrían ser sustituidos por aceite o piña en almíbar.

La entidad informó que las ventas inician a partir de las 7:00 a.m. y recordó a los compradores que deben presentar su cédula de identidad personal y llevar una bolsa reutilizable para la entrega de los productos.