¿Quién es Ahmed El Ahmed? el hombre que derribó a uno de los atacantes en Bondi Beach

El ataque, ocurrido en el primer día de Janucá, fue declarado acto terrorista por las autoridades australianas. Según reportes preliminares, el atentado estuvo dirigido contra los asistentes a una ceremonia religiosa que se desarrollaba en la playa de Bondi, uno de los lugares más concurridos de Sídney.

Este domingo se registró un atentado en Bondi Beach, Australia, que dejó al menos once personas fallecidas y decenas de heridos durante una celebración de Janucá organizada por la comunidad judía local.

Durante el ataque, un hombre se convirtió en protagonista al enfrentar y ayudar a derribar a uno de los agresores, una acción que resultó clave para evitar que el atacante continuara causando daño.

Posteriormente, las autoridades confirmaron la identidad del ciudadano. Se trata de Ahmed El Ahmed, un frutero de 43 años, quien logró arrebatar el arma a uno de los terroristas. En medio del atentado, otro agresor le disparó en la pierna y el hombro.

Ahmed El Ahmed permanece hospitalizado, donde fue sometido a una intervención quirúrgica, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.