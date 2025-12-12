La Biblioteca Nacional recibe la obra de Antonio Alvarado para enriquecer su colección pictórica

A sus 87 años de edad, Alvarado mantiene intacto el ímpetu de seguir creando obras y como muestra de ello sigue creando desde su estudio centenares de lienzos con los cuales plasma su obra. Sobre la donación de sus tres creaciones a la Biblioteca Nacional, el artista manifestó su voluntad de donar sus creaciones artísticas no solo a esta institución, sino a otras entidades como el Museo Antropológico Reina Torres de Araúz – cuando se reinaugure – y a la benéfica Asociación de Damas Guadalupanas. 'Yo no paro ni un minuto', sentenció Alvarado en una entrevista concedida a La Estrella de Panamá.Al momento de realizar esta entrevista, Machado aseguró que acababa de terminar diez ‘manchas’, el término que usa para describir una de sus obras características: esas manchas de pintura que caen en el suelo, y que las convierte en auténticas piezas de arte. 'Cuando yo estaba más joven, y me encontraba en las Áreas Revertidas del Canal de Panamá, yo veía los barcos enormes que se encontraban a medio pintar. Los pintaban en alta mar y no los terminaban. Unas eran rojas, otras grises, negras.... Esas manchas eran para mí obras de arte flotantes en el Canal de Panamá. Eso me cautivó y me encantó. Me gustan las manchas. Yo no sé dibujar, yo no dibujo, yo no pinto burros, gallos, caballos... En fin, no pinto nada. Yo hago manchas y me encantan las manchas', reivindicó el artista.Mientras investigaba a los artistas abstractos norteamericanos y europeos, Alvarado fue a Ginebra (Suiza) con motivo de sus giras expositivas y allí descubrió a unos artistas alemanes conocidos como tachistas. 'Las pinturas que tienen manchas, a su vez tienen formas, composición, geometría, color y texturas... mil cosas. Esto es, a la postre, una obra figurativa', explicó el artista a este diario.Sobre lo que le depara el futuro, Alvarado pronostica que va a seguir pintando hasta sus últimos días. Viudo desde hace ya seis años, uno de los exponentes del arte abstracto más representativos del país tiene la esperanza de reencontrarse con su esposa. Mientras tanto, sigue con la rutina de todos los días: seguir pintando. 'Me caí y me quedé en silla de ruedas, trato de ver si puedo caminar, pero a pesar de todo eso, me siento tranquilo y feliz', comentó con optimismo.