Estados Unidos refuerza su poder militar en el Caribe y eleva presión contra Nicolás Maduro

Estados Unidos está incrementando de forma significativa su potencia militar al sur del Mar Caribe, una estrategia que amplía las opciones del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank">presidente Donald Trump</a> para intensificar la presión contra <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/nicolas-maduro" target="_blank">Nicolás Maduro</a> e incluso buscar su eventual derrocamiento, según el <b>The Wall Street Journal</b>.Hasta la fecha las tropas estadounidenses al sur del Caribe han destruido más de 21 narcolanchas y un submarino, que han dejado por lo menos 85 hombres muertos, la mayoría de ellos venezolanos.Además, mantiene más de 10 mil tropas, buques, entre ellos anfibios y de asalto, y aviones F35. También se encuentra en la zona el portaaviones Gerald Ford, el mayor de su flota. Incluso, ya hay reportes de incursiones de aviones de combate B-52, F-35 y F-18 cerca la zona de control aéreo de Venezuela. De acuerdo con el diario estadounidense, el Pentágono está trasladando más armas y unidades militares a la región, lo que le otorga a la Casa Blanca nuevas y 'poderosas opciones' dentro de su campaña contra el régimen venezolano. La publicación estadounidense señala que <b>los activos militares que están siendo desplegados podrían facilitar operaciones terrestres</b>, permitir la neutralización de las defensas venezolanas y <b>reforzar la capacidad de aplicar un embargo petrolero</b>, medidas que representarían una amenaza directa no solo para Maduro, sino también para sus aliados regionales, entre ellos Cuba.Según el análisis del <b>Wall Street Journal</b>, el fortalecimiento militar estadounidense marca una escalada relevante en la estrategia de presión de Washington, al pasar de acciones limitadas en el ámbito marítimo a un escenario con mayor capacidad ofensiva.El reporte subraya que esa postura forma parte de una ofensiva más amplia de la administración Trump para aislar a Maduro y debilitar su sostenimiento político, económico y militar.Además, Trump declaro la noche de este viernes 12 de diciembre que estaban por empezar las incursiones terrestres contra las organizaciones terroristas extranjeras, o sea el cártel de Los Soles liderado por Maduro.Aunque, el mandatario aclaró que no necesariamente esos ataques terrestres solo serían en territorio de Venezuela.