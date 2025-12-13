Estados Unidos refuerza su poder militar en el Caribe y eleva presión contra Nicolás Maduro

Estados Unidos está incrementando de forma significativa su potencia militar al sur del Mar Caribe, una estrategia que amplía las opciones del presidente Donald Trump para intensificar la presión contra Nicolás Maduro e incluso buscar su eventual derrocamiento, según el The Wall Street Journal.

Hasta la fecha las tropas estadounidenses al sur del Caribe han destruido más de 21 narcolanchas y un submarino, que han dejado por lo menos 85 hombres muertos, la mayoría de ellos venezolanos.

Además, mantiene más de 10 mil tropas, buques, entre ellos anfibios y de asalto, y aviones F35. También se encuentra en la zona el portaaviones Gerald Ford, el mayor de su flota.

Incluso, ya hay reportes de incursiones de aviones de combate B-52, F-35 y F-18 cerca la zona de control aéreo de Venezuela.

De acuerdo con el diario estadounidense, el Pentágono está trasladando más armas y unidades militares a la región, lo que le otorga a la Casa Blanca nuevas y “poderosas opciones” dentro de su campaña contra el régimen venezolano.

La publicación estadounidense señala que los activos militares que están siendo desplegados podrían facilitar operaciones terrestres, permitir la neutralización de las defensas venezolanas y reforzar la capacidad de aplicar un embargo petrolero, medidas que representarían una amenaza directa no solo para Maduro, sino también para sus aliados regionales, entre ellos Cuba.

Según el análisis del Wall Street Journal, el fortalecimiento militar estadounidense marca una escalada relevante en la estrategia de presión de Washington, al pasar de acciones limitadas en el ámbito marítimo a un escenario con mayor capacidad ofensiva.

El reporte subraya que esa postura forma parte de una ofensiva más amplia de la administración Trump para aislar a Maduro y debilitar su sostenimiento político, económico y militar.

Además, Trump declaro la noche de este viernes 12 de diciembre que estaban por empezar las incursiones terrestres contra las organizaciones terroristas extranjeras, o sea el cártel de Los Soles liderado por Maduro.

Aunque, el mandatario aclaró que no necesariamente esos ataques terrestres solo serían en territorio de Venezuela.