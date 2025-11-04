Trump afirma que Maduro ‘tiene los días contados’ pero descarta una guerra con Venezuela

Desde el 2 de septiembre, Washington ha reconocido al menos 16 ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, que según el Pentágono transportaban drogas hacia Estados Unidos. Los operativos han dejado 64 muertos y solo tres sobrevivientes.La Casa Blanca sostiene que las operaciones forman parte de su 'guerra contra el narcotráfico', aunque analistas señalan que también buscan aumentar la presión sobre el gobierno de Maduro.El Ejecutivo estadounidense acusa a Venezuela de ser un 'narcoestado', duplicó la recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares y autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en el país.