Trump afirma que Maduro ‘tiene los días contados’ pero descarta una guerra con Venezuela

Donald Trump aseguró que el régimen de Nicolás Maduro “tiene los días contados”, en medio del mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe desde la Guerra del Golfo.
Por
Darine Waked
  • 05/11/2025 00:00
El presidente estadounidense aseguró que no prevé un conflicto armado, pese al despliegue militar más grande de su país en el Caribe desde la Guerra del Golfo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el tiempo del mandatario venezolano Nicolás Maduro “está llegando a su fin”, aunque consideró poco probable una guerra directa con Venezuela.

En una entrevista concedida al programa 60 Minutes de CBS News, el exmandatario fue consultado sobre la creciente presencia militar estadounidense en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, donde se han llevado a cabo bombardeos contra presuntas “narcolanchas”.

“Lo dudo. No lo creo. Pero Venezuela se ha portado muy mal con nosotros, y no solo en la cuestión de las drogas”, afirmó Trump, en alusión al régimen chavista, al que acusó de haber “vacío sus cárceles y hospitales para enviar convictos y enfermos mentales” a Estados Unidos.

Cuando la periodista Nora O’Donnell le preguntó si creía que Maduro tenía “los días contados”, Trump respondió: “Creo que sí”, sin ofrecer más detalles.

Escalada militar y operaciones en el Caribe

Desde el 2 de septiembre, Washington ha reconocido al menos 16 ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, que según el Pentágono transportaban drogas hacia Estados Unidos. Los operativos han dejado 64 muertos y solo tres sobrevivientes.

La Casa Blanca sostiene que las operaciones forman parte de su “guerra contra el narcotráfico”, aunque analistas señalan que también buscan aumentar la presión sobre el gobierno de Maduro.

El Ejecutivo estadounidense acusa a Venezuela de ser un “narcoestado”, duplicó la recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares y autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en el país.

El poderío naval y las tensiones crecientes

Estados Unidos mantiene una decena de buques de guerra en el Caribe, con unos 10.000 soldados y aviones F-35, a los que pronto se sumará el portaaviones Gerald R. Ford, el más moderno de su flota.

El último ataque, revelado por el secretario de Defensa Pete Hegseth, dejó tres muertos. Hegseth afirmó que la lancha destruida pertenecía a una “organización terrorista”, en referencia al Tren de Aragua, incluido en febrero en la lista del Departamento de Estado junto a varios carteles mexicanos.

Mientras tanto, la tensión entre Washington y Caracas aumenta al ritmo del mayor despliegue militar estadounidense en la región en más de tres décadas.

