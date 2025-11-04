Trump afirma que Maduro ‘tiene los días contados’ pero descarta una guerra con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el tiempo del mandatario venezolano Nicolás Maduro “está llegando a su fin”, aunque consideró poco probable una guerra directa con Venezuela.

En una entrevista concedida al programa 60 Minutes de CBS News, el exmandatario fue consultado sobre la creciente presencia militar estadounidense en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, donde se han llevado a cabo bombardeos contra presuntas “narcolanchas”.

“Lo dudo. No lo creo. Pero Venezuela se ha portado muy mal con nosotros, y no solo en la cuestión de las drogas”, afirmó Trump, en alusión al régimen chavista, al que acusó de haber “vacío sus cárceles y hospitales para enviar convictos y enfermos mentales” a Estados Unidos.

Cuando la periodista Nora O’Donnell le preguntó si creía que Maduro tenía “los días contados”, Trump respondió: “Creo que sí”, sin ofrecer más detalles.