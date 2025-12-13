Director del Cuerpo de Bomberos denuncia suplantación de identidad ante el Ministerio Público

El director general del Cuerpo de Bomberos de Panamá, Víctor Raúl Álvarez, presentó este sábado 13 de diciembre una denuncia formal ante el Ministerio Público por la presunta suplantación de su identidad y la difusión de mensajes falsos a través de plataformas digitales y cadenas de WhatsApp.

Según explicó el jefe de la entidad, la situación se detectó luego de que recibieran un mensaje de un compañero en el que se evidenciaba la adulteración de su perfil personal para simular conversaciones que nunca ocurrieron. “Tomaron mi perfil y adulteraron y simularon una conversación que nunca existió”, afirmó el director.

Ante estos hechos, señaló que acudieron al Ministerio Público para poner en conocimiento las irregularidades y permitir que se inicien las investigaciones correspondientes.

“Hoy venimos a poner en onocimiento del Ministerio Público estos actos, porque nosotros vamos a trabajar directamente para poder limpiar nuestra casa”, sostuvo.

El director adelantó que durante la jornada se presentarán entre tres y cuatro denuncias contra personas o grupos, tanto internos como externos a la institución, presuntamente vinculados a la creación y difusión de cadenas de WhatsApp, y sobre algunas redes sociales ilegales que, según indicó, buscan desinformar a la población y afectar la imagen del Cuerpo de Bomberos.

Asimismo, aclaró que aún es prematuro determinar si se trata de un problema interno, ya que la pesquisa apenas inicia con la interposición de las denuncias. No obstante, advirtió que las acciones legales llegarán “hasta las últimas consecuencias” para salvaguardar la legalidad y el honor de los miembros de la institución.

Finalmente, anunció que, paralelamente al proceso legal, se adoptarán medidas administrativas severas, incluyendo una reestructuración del equipo organizativo y ejecutivo, dirigida a quienes, según expresó, no están comprometidos con los principios y la disciplina que rigen al Cuerpo de Bomberos.

“Vamos a tomar medidas severas sobre lo que es la reestructuración del equipo organizativo y ejecutivo de la institución con aquellos pseudobomberos que no les interesa la institución y no están claros del lema nuestro que es disciplina”, concluyó.