Bus de transporte público se incendia en el Puente de las Américas

Hasta el momento no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las causas del incendio.
Tomada de video
Por
Deborah Peña
  • 13/12/2025 13:53
Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran la unidad envuelta en llamas

Un autobús tipo coaster se incendió la mañana de este sábado 13 de diciembre mientras transitaba por el Puente de las Américas, en dirección a la ciudad de Panamá.

Este incendio generó alarma entre los conductores y usuarios del transporte público en el área del citado puente.

Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran la unidad envuelta en llamas, con una densa columna de humo visible a varios metros de distancia.

Esa densa columna de humo obligó a los conductores a reducir la velocidad y ocasionó congestionamiento en esta importante ruta.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las causas del incendio ni han confirmado si se registraron personas lesionadas.

