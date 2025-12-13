Pirámide de Lotería de Panamá | Sorteo de este domingo 14 de diciembre 2025, según la IA

Este domingo 14 de diciembre de 2025 se realizará el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería de Panamá de este miércoles 10 de diciembre.

- 5

- 6

- 1

Te compartimos los números ganadores del sortero anterior:

Primer Premio: 7850

Letras: BBBD

Serie: 10

Folio: 1

Segundo Premio: 6360

Tercer Premio: 5917