Pirámide de Lotería de Panamá | Sorteo de este domingo 14 de diciembre 2025, según la IA

Este domingo 14 de diciembre de 2025 se realizará el sorteo ordinario de la<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank"> Lotería Nacional de Beneficencia</a> y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería de Panamá </a>de este miércoles 10 de diciembre.<b>- 5</b><b>- 6</b><b>- 1</b><i>Te compartimos los números ganadores del sortero anterior:</i><b>Primer Premio: 7850</b><b>Letras: BBBD</b><b>Serie: 10</b><b>Folio: 1</b><b>Segundo Premio: 6360</b><b>Tercer Premio: 5917</b>