Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo del domingo 7 de diciembre 2025, según la IA

Este domingo 7 de diciembre de 2025 se realizará el sorteo ordinario de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/loteria" target="_blank">Lotería Nacional de Beneficencia</a> y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.<i>Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería de Panamá de este miércoles 3 de diciembre.</i><b>- 2</b><b>- 4</b><b>- 6</b><i>Te compartimos los números ganadores del sortero anterior:</i><b>Primer Premio: 4181</b><b>Letras: CADA</b><b>Serie: 2</b><b>Folio: 9</b><b>Segundo Premio: 3419</b><b>Tercer Premio: 7396</b>