Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo del miércoles 10 de diciembre 2025, según la IA

Este miércoles 10 de diciembre de 2025 se realizará el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería de Panamá de este domingo 30 de noviembre.

- 8

- 9

- 9

Te compartimos los números ganadores del sortero anterior:

Primer Premio: 0030

Letras: ACAD

Serie: 14

Folio: 5

Segundo Premio: 6561

Tercer Premio: 0447