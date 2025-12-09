Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo del miércoles 10 de diciembre 2025, según la IA

Este miércoles 10 de diciembre de 2025 se realizará el sorteo ordinario de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/loteria-de-panama" target="_blank">Lotería Nacional de Beneficencia</a> y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante. <i>Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería de Panamá de este domingo 30 de noviembre. </i><b>- 8</b><b>- 9 </b><b>- 9 </b><i>Te compartimos los números ganadores del sortero anterior: </i><b>Primer Premio: 0030 </b><b>Letras: ACAD </b><b>Serie: 14 </b><b>Folio: 5 </b><b>Segundo Premio: 6561 </b><b>Tercer Premio: 0447 </b>