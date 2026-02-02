EN VIVO | Duodécimo día de la audiencia del caso Odebrecht

La audiencia del Caso Odebrecht se reanuda este lunes con el proceso enfocado en la evacuación de pruebas, una de las etapas determinantes del juicio, explicó el abogado Pedro Meilán, quienes representan a Javier Díaz Torres y de Rod Díaz.

De acuerdo con Meilán, durante esta semana el tribunal continuará recibiendo pruebas testimoniales, principalmente con la comparecencia de testigos presentados por las distintas defensas. Además, algunos abogados anunciarán la presentación de peritos, cuyos análisis formarán parte del caudal probatorio que el tribunal deberá valorar antes de avanzar a la siguiente fase del proceso.

“El juicio se encuentra en la etapa de evacuar las pruebas. Una vez que se complete esta fase, cuando todos los testigos y peritos hayan sido examinados, entonces se pasará posteriormente a la etapa de alegatos”, explicó el jurista al detallar el cronograma inmediato del caso.