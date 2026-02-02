Lesión de Raphinha y dardo de Hansi Flick: ‘Habrá que ver qué tiene que cambiar él’

Al ser su <b>tercera lesión muscular de la temporada</b> (se ha perdido 10 encuentros), Flick en conferencia de prensa previo al encuentro contra el Albacete, se mostró enérgico y mencionó que no estaba conforme por la situación del brasileño, tomando en cuenta que el equipo ya está en el tramo más difícil de la temporada.Más allá de la lesión, sus palabras sorprendieron a más de uno por la fuerte y estrecha relación que tienen ambos. Recordar que fue el alemán quien confió realmente en Raphinha para seguir en el equipo años atrás.