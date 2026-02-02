Lesión de Raphinha y dardo de Hansi Flick: ‘Habrá que ver qué tiene que cambiar él’

El Barcelona de Hansi Flick, a nivel de resultados, está funcionando de maravillas. Tan solo una derrota en los últimos 16 partidos demuestran que el equipo dentro del campo está carburando como debería. Sin embargo, algunas situaciones fuera del campo han encendido las alarmas dentro del seno del equipo.

Si primero fue la salida de Dro hacia el PSG, Flick se volvió a mostrar molesto públicamente esta vez por una nueva lesión de Raphinha. Uno de los mejores jugadores del equipo actualmente se perderá el partido contra el Albacete por los cuartos de final de la Copa del Rey debido a una sobrecarga en el abductor de la pierna derecha, así lo confirmó el club blaugrana.

Al ser su tercera lesión muscular de la temporada (se ha perdido 10 encuentros), Flick en conferencia de prensa previo al encuentro contra el Albacete, se mostró enérgico y mencionó que no estaba conforme por la situación del brasileño, tomando en cuenta que el equipo ya está en el tramo más difícil de la temporada. Más allá de la lesión, sus palabras sorprendieron a más de uno por la fuerte y estrecha relación que tienen ambos. Recordar que fue el alemán quien confió realmente en Raphinha para seguir en el equipo años atrás.

Ante los medios, también tuvo palabras sobre la nueva lesión de Marc André ter-Stegen que sufrió en el último partido ante el Real Oviedo y que lo forzará a pasar nuevamente por el quirófano.

Lesión de Raphinha

“Honestamente, no estoy contento con esta situación porque es un jugador muy importante. Habrá que ver qué hay que cambiar, qué tiene que cambiar él. Estamos en un momento importante de la temporada y necesitamos a todos los jugadores disponibles”.

Lamine Yamal saliendo de titular “Ya veremos. Me gusta ver que disfruta jugando a fútbol. Es un buen momento para todos los que les gusta verle jugar. Tenemos jugadores a un nivel máximo. También quiero destacar a Balde en Elche, podría ser también un jugador para la selección porque hace un trabajo fantástico”.

Jugadores ‘suplentes’

“Creo que ahora mismo estamos con un estado de ánimo fantástico y no es fácil entrar en el once. Tenemos a once jugadores que empiezan, pero cinco más que lo acaban y tienen un papel importante en nuestro éxito. Todos tienen que ser importantes en el momento de entrar”.

Potencial de Rashford “Creo que tiene mucho más potencial que demostrar aún. Siempre nos centramos en los goles, último pase... pero, como entrenador, con su dinamismo, velocidad y técnica creo que nos puede dar mucho más. Estoy muy contento con él, pero aún tiene más potencial y quiero verlo. Quiero que todos alcancen el máximo nivel y esto también tiene que ver con la mentalidad y actitud. Siempre buscamos el mejorar siempre”.

Otra lesión de ter Stegen “No sé nada más, no he hablado con él ni con Deco porque estaba en el entrenamiento. Quiero esperar y ver”. Refuerzos y salidas en el mercado de fichajes

“Estamos contentos con lo que tenemos. No me gustó que Dro se fuese, pero las cosas con como son, es el negocio. Estoy contento porque, si todo el mundo está en forma, costará escoger al once inicial, pero es parte de mi trabajo. Creo que hemos hecho las cosas bien”.

Preparación de cara a los encuentros “Siempre analizamos al rival y los partidos del Celta y del Real Madrid son muy importantes para ver qué hizo bien el Albacete. Se trata, sobre todo, de la mentalidad y actitud con la que salgamos al campo. Hay que mejorar los pequeños detalles, también de cara al futuro. Me gustó mucho el partido contra el Elche. Falta de contundencia frente al Elche “Me gustó cómo jugamos a fútbol, pero es cierto que fallamos grandes oportunidades. No se trata de buscar la perfección, sino el progreso y creo que hemos progresado mucho. Si vemos dónde estábamos tras el Chelsea, hemos avanzado mucho. El equipo necesita la confianza y que creamos en ellos. Mañana es importante la mentalidad. Hay mucha calidad, pero es clave la mentalidad”.