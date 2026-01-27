Hansi Flick: ‘Lo importante es hacer nuestro trabajo; queremos ganar para estar en octavos’

Por otra parte, Flick ha celebrado que el club esté cerca de renovar hasta el 2031 al mediapunta Fermín López, de quien ha elogiado su 'mentalidad y actitud', además de su capacidad para 'presionar y jugar con el balón'.Asimismo, ha sido cuestionado por su relación con el extremo Lamine Yamal, que ha calificado de 'buena, igual que con los otros jugadores', y ha resaltado su buen trabajo presionando a los zagueros rivales en el último partido frente al Oviedo.'Si no hubiéramos marcado el primer gol, quizás no hubiera llegado el tercero. Yo valoro que presione, que nos dé superioridad... Al final todos queréis ver el gol, pero como entrenador valoro más lo otro', ha comentado.Otro de los nombres propios de la previa ha sido el del sueco Roony Bardghji, que en verano dejó precisamente el Copenhague para fichar por el Barcelona, donde está jugando a la sombra de Lamine Yamal.Pese a ello, Flick ha señalado que está completando 'buenos partidos' y se ha alegrado de la decisión de la dirección deportiva de apostar por su incorporación.'No es fácil para él porque se compara con Lamine, pero en cada entrenamiento está centrado en mejorar cada día. Tomamos la decisión adecuada cuando lo firmamos. Juega bien con los dos pies y tiene buena finalización', ha concluido.<b>Dani Olmo y su oportunidad de volver a brillar</b>Durante la conferencia, también tuvo la palabra Dani Olmo, atacante del cuadro blaugrana, quien está viviendo un buen momento a nivel futbolístico y apunta a ser titular contra el equipo danés.