Conductor de bus de Pandeportes siniestrado en Buena Vista detectó falla y evacuó a pasajeros

El autobús, tipo coaster, que se incendió este sábado 25 de octubre en el sector de Buena Vista pertenecía al Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) y se dirigía hacia la ciudad de Colón.

De acuerdo con los reportes de Pandeportes y el Cuerpo de Bomberos de Panamá en el incendio ocurrido abajo del puente Giral no se reportaron ni heridos ni fallecidos.

Pandeportes explicó que el vehículo —marca Hyundai County y del año 2022— transportaba al equipo de lucha grecorromana Los Pitbull de Panamá.

Durante el trayecto, el conductor detectó una falla mecánica y decidió estacionar la unidad de forma segura a orilla de la vía.

Momentos después, comenzó a salir humo del motor, por lo que el conductor procedió a evacuar de inmediato a los 27 pasajeros (entre atletas y acompañantes), actuando “con gran pericia, rapidez y responsabilidad”, destacó la institución.

Pese a la rápida respuesta, el bus se incendió en su totalidad minutos más tarde.

Pandeportes informó que la unidad contaba con seguro vigente y había recibido su último mantenimiento preventivo este 26 de agosto de 2025 en su taller institucional, previo al viaje hacia Colón.

De acuerdo con las entidades, las autoridades correspondientes investigan las causas del desperfecto mecánico que originó el incendio.