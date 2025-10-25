Conductor de bus de Pandeportes siniestrado en Buena Vista detectó falla y evacuó a pasajeros

El autobús, tipo <i>coaster</i>, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/autobus-se-incendia-en-buena-vista-de-colon-no-se-reportan-heridos-AH17010220" target="_blank">que se incendió este sábado 25 de octubre en el sector de Buena Vista </a>pertenecía al Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) y <b>se dirigía hacia la ciudad de Colón</b>.De acuerdo con los reportes de <b>Pandeportes</b> y <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/bcbrp-benemerito-cuerpo-de-bomberos-de-la-republica-de-panama" target="_blank">el Cuerpo de Bomberos de Panamá</a> en el incendio ocurrido abajo del puente Giral no se reportaron ni heridos ni fallecidos.Pandeportes explicó que el vehículo —marca Hyundai County y del año 2022— transportaba al equipo de lucha grecorromana Los Pitbull de Panamá. Durante el trayecto, el conductor detectó una falla mecánica y decidió estacionar la unidad de forma segura a orilla de la vía.<b>Momentos después, comenzó a salir humo del motor, por lo que el conductor procedió a evacuar de inmediato a los 27 pasajeros (entre atletas y acompañantes), actuando 'con gran pericia, rapidez y responsabilidad', destacó la institución.</b>Pese a la rápida respuesta, el bus se incendió en su totalidad minutos más tarde.<b>Pandeportes informó que la unidad contaba con seguro vigente y había recibido su último mantenimiento preventivo este 26 de agosto de 2025 en su taller institucional, previo al viaje hacia Colón.</b>De acuerdo con las entidades, las autoridades correspondientes investigan las causas del desperfecto mecánico que originó el incendio.