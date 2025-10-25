  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Conductor de bus de Pandeportes siniestrado en Buena Vista detectó falla y evacuó a pasajeros

Pandeportes explicó que el vehículo transportaba al equipo de lucha grecorromana Los Pitbull de Panamá.
Pandeportes explicó que el vehículo transportaba al equipo de lucha grecorromana Los Pitbull de Panamá. Cedida
Por
Manuel Vega Loo
  • 25/10/2025 14:54
Pandeportes informó que la unidad contaba con seguro vigente y había recibido su último mantenimiento preventivo este 26 de agosto de 2025.

El autobús, tipo coaster, que se incendió este sábado 25 de octubre en el sector de Buena Vista pertenecía al Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) y se dirigía hacia la ciudad de Colón.

De acuerdo con los reportes de Pandeportes y el Cuerpo de Bomberos de Panamá en el incendio ocurrido abajo del puente Giral no se reportaron ni heridos ni fallecidos.

Pandeportes explicó que el vehículo —marca Hyundai County y del año 2022— transportaba al equipo de lucha grecorromana Los Pitbull de Panamá.

Durante el trayecto, el conductor detectó una falla mecánica y decidió estacionar la unidad de forma segura a orilla de la vía.

Momentos después, comenzó a salir humo del motor, por lo que el conductor procedió a evacuar de inmediato a los 27 pasajeros (entre atletas y acompañantes), actuando “con gran pericia, rapidez y responsabilidad”, destacó la institución.

Pese a la rápida respuesta, el bus se incendió en su totalidad minutos más tarde.

Pandeportes informó que la unidad contaba con seguro vigente y había recibido su último mantenimiento preventivo este 26 de agosto de 2025 en su taller institucional, previo al viaje hacia Colón.

De acuerdo con las entidades, las autoridades correspondientes investigan las causas del desperfecto mecánico que originó el incendio.

VIDEOS

Video: Perú suma su séptimo presidente desde 2016 tras la abrupta destitución de Dina Boluarte
El presidente interino de Perú, José Jerí Oré, tras jurar su cargo ante el Pleno del Congreso en Lima. Jerí prometió en su primer discurso en el cargo empezar a construir las bases de la reconciliación del país, que atraviesa una crisis constante que parece no tener fin, tras haber destituido a la presidenta Dina Boluarte. EFE/ John Reyes Mejía
El presidente interino de Perú, José Jerí Oré, tras jurar su cargo ante el Pleno del Congreso en Lima. Jerí prometió en su primer discurso en el cargo empezar a construir las bases de la reconciliación del país, que atraviesa "una crisis constante que parece no tener fin", tras haber destituido a la presidenta Dina Boluarte. EFE/ John Reyes Mejía ( John Reyes Mejía / EFE )

José Jerí Oré, prometió en su primer discurso en el cargo empezar a construir las bases de la reconciliación del país, que atraviesa “una crisis constante...

Lo Nuevo